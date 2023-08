﻿„Jeder Gegner steht im Weg“ – Empor Rostock startet Mission Wiederaufstieg

Rostock. Nicolaj Andersson saß am Mittwochabend mit den Spielern in der Kabine. Der Trainer des HC Empor spürte sofort: „Die Jungs haben richtig Bock. Wir freuen uns alle, dass es endlich losgeht.“ Nach sechswöchiger Vorbereitung und sechs erfolgreichen Testspielen starten die Rostocker Handballer am Sonntag gegen den TSV Altenholz (16 Uhr, Ospa-Arena) die Mission Wiederaufstieg.

„Jeder Gegner steht uns im Weg. Um ans Ziel zu kommen, müssen wir an allen vorbei. Von daher ist jedes Spiel gleich wichtig“, betont Andersson. Und weiter: „Wir wollen jede Woche zeigen, wie gut wir sind.“

Empors Ziel ist das Erreichen der Aufstiegsrunde

Empor muss in der Staffel Nord-Ost Platz eins oder zwei belegen, um sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga zu qualifizieren.

Der Kader wurde in der Sommerpause umgekrempelt. Zehn Spieler haben den Verein verlassen. Robin Breitenfeldt musste seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden, bleibt dem HCE aber in der Sponsoren-Akquise und -Betreuung erhalten.

Trainer Nicolaj Andersson lobt die sechs Neuzugänge

Sechs Spieler sind neu dabei: André Meuser (26, kam von Bayer Dormagen), Julius Siegler (20, HSC 2000 Coburg), Matheus Costa Dias (31, TuS Vinnhorst), Martin Kærgaard Pedersen (28, Kolstad Håndball), Jan Kominek (42, SG Uni Greifswald/Loitz) und der estnische Nationalspieler David Mamporia (22, HC Kehra).

Er überzeugte in der Vorbereitung auf der Spielmacherposition: Julius Siegler. © Quelle: Sebastian Heger

„Die Gruppe passt gut zusammen. Die Neuen sind coole, offene Leute, die auch Wert auf das Soziale legen. Das ist wichtig, wenn man etwas erreichen will“, meint Andersson. Auch junge Spieler wie Siegler und Mamporia hätten schnell ihren Platz in der Mannschaft gefunden. „Sie bringen eine Lockerheit mit, als wären sie schon vergangene Saison dabei gewesen“, urteilt der 35 Jahre alte Däne, dem mit Tobias Seering (42) ein neuer Co-Trainer zur Seite steht.

Kapitän bleibt Robert Wetzel (32), der zusammen mit Marc Pechstein (31) und André Meuser (26) den Mannschaftsrat bildet.

Thema Verstärkung ist bei den Rostockern (vorerst) vom Tisch

„Jedes Spiel ist ein Endspiel“, meint Geschäftsführer Martin Murawski (35), der von der Qualität des Kaders überzeugt ist. Das Thema Verstärkung ist (vorerst) vom Tisch. „Bis zur Weihnachtspause werden wir nichts machen.“

Gut für den Club: Trotz des Abstiegs sind sämtliche Sponsoren an Bord geblieben. Die Inflation mache aber auch vor den Unterstützern und dem Verein keinen Halt, erklärt Murawski. „Wir müssen den Gürtel schon eng schnallen.“ Der Saison-Etat dürfte nur leicht unter dem bisherigen Betrag (1,5 Millionen Euro) liegen.

Hauptspielstätte der Rostocker wird die Ospa-Arena. Der Verein plant punktuelle Umzüge in die Stadthalle und in die Fiete-Reder-Halle. „Wir prüfen die Kapazitäten und die wirtschaftliche Machbarkeit“, sagt Murawski.

Das Auftaktspiel gegen den Vorjahressechsten Altenholz steigt in der Ospa-Arena. Die Rand-Kieler, bei denen mit Thore Jöhnck ein Torhüter mit Empor-Erfahrung (2017-2018) zwischen den Pfosten steht, haben die Generalprobe gegen den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau mit 27:36 verloren. Auch gegen Meister THW Kiel (34:53) hatte der TSV getestet. „Das ist eine junge Mannschaft, die auch Spieler mit viel Erfahrung in ihren Reihen hat. An guten Tagen hat sie viel Qualität“, meint Andersson, der dem Anpfiff entgegenfiebert: „Jetzt geht es um Punkte. Das macht richtig Spaß!“

