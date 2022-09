﻿Heimspiel gegen Nordhorn: Gelingt Empor Rostock im fünften Anlauf der erste Sieg?

Der Befreiungsschlag soll her. Die Handballer des HC Empor Rostock streben im Heimspiel am Freitag gegen die HSG Nordhorn-Lingen den ersten Saisonsieg an. Im Pokal haben die Rostocker gezeigt, wie es geht.

Rostock. Gut vier Wochen ist es her, dass die Handballer des HC Empor Rostock die HSG Nordhorn-Lingen überraschend aus dem Pokal geworfen haben. Doch schnell folgte die Ernüchterung. Empor startete mit vier Niederlagen in die Saison – und wohl jeder im Lager des HCE würde den Pokal-Triumph liebend gern gegen ein Punktepaar eintauschen. Eines ist vom 22:20-Sieg aber geblieben, meint Trainer Till Wiechers: „Die Erkenntnis, dass wir auch eine Spitzenmannschaft schlagen können.“

Im Punktekampf am Freitag gegen Nordhorn-Lingen (19 Uhr, Ospa-Arena) strebt Empor eine Wiederholung des Überraschungserfolges an. „Wir freuen uns extrem auf das Spiel und wollen den Zuschauern etwas zurückgeben“, sagt Kreisläufer Jonas Thümmler.

Die mit 4:4 Punkten gestarteten Grafschafter plagen Verletzungsprobleme. Fünf Stammkräfte fallen derzeit aus. „Nordhorn ist trotzdem eine Top-Mannschaft“, meint Thümmler.

Prunkstück der Gäste ist die Defensive mit einer starken 6:0-Abwehr und zwei guten Torhütern dahinter. Mit 93 Gegentreffern stellt Nordhorn die viertbeste Abwehr der 2. Bundesliga.

Empors Abwehr und Torhüter konnten bislang überzeugen

Auch auf Empors Abwehr und Torhüter war bislang Verlass. Der Wurm steckt im Sturm. Die Rostocker haben 93 Saisontreffer erzielt – seltener getroffen hat nur das Tabellenschlusslicht Konstanz (90).

Ungeachtet der Durststrecke mache sich die Mannschaft keinen Riesendruck, versichert Thümmler. „Wir müssen trotzdem befreit aufspielen“, ansonsten könne der Schuss nach hinten losgehen, ist der Kreisläufer überzeugt.

Thümmler war in der Vorsaison Empors zweitbester Torschütze

Der 29-Jährige, der in der Vorsaison mit 112 Toren in 28 Spielen zweitbester Schütze der Rostocker war, ist noch nicht in Topform. Die Verletzungen, die er sich beim Saisonfinale im Juni und in der Vorbereitung zugezogen hatte, wirken nach. „Er braucht noch etwas Zeit“, weiß Trainer Wiechers. Vielleicht platzt gegen Nordhorn-Lingen bei Thümmler der Knoten.

„Wir müssen geduldig sein und auf unsere Chance warten. Und wenn sie kommt, dann müssen wir zuschlagen“, sagt Thümmler. Die Liga sei sehr ausgeglichen, meint der gebürtige Berliner. „Da kann jeder jeden schlagen.“ Diesen Beweis hat auch Empor schon erbracht.