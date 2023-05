﻿Empor Rostock verpflichtet Julius Siegler als neuen Spielmacher

Kommunalwahlen

Vom Ex-Pornostar zur Politikerin: Annina Ucatis-Semmelhaack holt Wahlsieg in Elmshorn

Ex-Pornostar Annina Ucatis-Semmelhaack und Partnerin des Barther FDP-Politikers Hagen Reinhold hat es geschafft. Am Wochenende ist sie bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein in das Stadtverordnetenkollegium von Elmshorn eingezogen. Die FDP holte in der Stadt 10,4 Prozent.