﻿„Es ist extrem ernüchternd“: Das sind die Gründe für Empor Rostocks Pleitenserie

Die heftige Pleite von Hagen haben Spieler und Trainer des HC Empor Rostock aufgearbeitet und abgehakt. Die Zweitliga-Handballer wollen im Heimspiel am Sonnabend gegen Coburg ihr anderes Gesicht zeigen – und denken dabei schon an die Vorbereitung für die nächste Spielzeit in der dritten Liga.

Rostock. Der Mittwoch war beim HC Empor Rostock eigentlich als trainingsfreier Tag geplant. Doch nach dem indiskutablen Auftritt am Vorabend in Hagen (25:37) trafen sich Chefcoach Nicolaj Andersson und die Handballer in der Sporthalle Marienehe. Der Ball blieb während der zweistündigen Zusammenkunft außen vor. Statt Tore fielen offene Worte.

Der Däne Andersson hielt sich nach der sechsten Niederlage in Folge bewusst zurück. „Ich wollte die Mannschaft hören, wie sie die Situation sieht“, begründet er. In Bietigheim (28:38 nach zwischenzeitlichem 15:15) und auch in Hagen war kein Aufbäumen zu erkennen. Das hatte mit Abstiegskampf nichts zu tun.

Empor-Fans konsterniert: „Man kann ja verlieren, aber so?“

Die Fans machten auf der Facebook-Seite des Vereins ihrem Unmut Luft. „Unfassbar, wie man so auseinanderfallen kann“, schrieb Christian Hartleben. „Man kann ja verlieren, aber so? Kein Kampf, keine Leidenschaft, kein Biss, vom Spielerischen ganz zu schweigen“, kritisiert Jörn Radike. Und Frank Schäfer, der 1982 mit Empor den Europacup-Sieg in der Stadthalle gefeiert hatte, konstatiert: „Man ist nur noch Kanonenfutter.“

Nick Witte kann den Unmut der Anhänger verstehen. „Wir sind auch nicht zufrieden mit den Ergebnissen“, sagt der Linksaußen und räumt ein: „Uns sind mental und körperlich die Kräfte ausgegangen.“ Aber das sei menschlich, meint Witte. „Es ist extrem ernüchternd, wenn man wenige Punkte hat, ständig verliert und nur mit dem halben Kader anreist.“

Durststrecke begann mit dem Aus von Breitenfeldt

Die Situation sei aufgrund der vielen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle „ganz, ganz schwierig“, sagt auch Andersson. Die Durststrecke begann mit der schweren Knieverletzung von Robin Breitenfeldt im Februar vergangenen Jahres. Der Top-Torjäger hat seitdem kein Pflichtspiel mehr bestritten. Ohne Breitenfeldt holte der HCE saisonübergreifend in 47 Partien lediglich 19 von 75 möglichen Zählern.

Neben Breitenfeldt fehlten in Hagen Kapitän Robert Wetzel, der in den vergangenen Wochen ein starker Rückhalt war, Sveinn Sveinsson (Saison vorzeitig beendet), Tim Völzke und Janos Steidtmann.

Er fällt für den Rest der Saison aus: Empor-Spielmacher Sveinn Sveinsson, der hier von Jonas Thümmler und Alexander Schütze gestützt wird. © Quelle: imago/Marco Wolf

Der durch die Ausfälle bedingte Substanzverlust ist eine Ursache für die erfolglosen Auftritte – aber nicht die einzige. Die konstant hohe Zahl an technischen Fehlern bricht Empor in (nahezu) jedem Spiel das Genick. Mit jeder misslungenen Aktion schwindet das Selbstvertrauen. „Wir dürfen uns durch Misserfolg nicht nach unten ziehen lassen. Das ist ein ganz großer Punkt und eine harte mentale Aufgabe“, meint Nicolaj Andersson.

Der bevorstehende Abstieg sei schmerzhaft, „aber er wirft den Verein nicht um. Wir sammeln in der jetzigen Situation wichtige Erfahrungen, die wertvoll für die Zukunft sind, und greifen nächste Saison wieder an“, kündigt Klubchef Tobias Woitendorf an.

Ähnlich sieht es Martin Murawski: „Wenn es sportlich nicht reicht, muss man das akzeptieren“, meint der Geschäftsführer. Wichtig sei, dass die Mannschaft bis zum letzten Spieltag alles gibt. „Zum Profisein gehört auch, dass man seine Arbeitsleistung bis zum Schluss bringt. Alles andere wäre fatal.“

Empor ist am Sonnabend gegen Coburg gefordert

Empor startet am Sonnabend gegen Coburg (17 Uhr, Stadthalle) ins Saison-Restprogramm. Die acht ausstehenden Partien werden zu einem Charaktertest. „Ich nehme uns in die Pflicht. Wir müssen anders auftreten. Dafür kämpfen und arbeiten wir hart“, versichert Nick Witte.

Nach Aussage von Nicolaj Andersson gehe es in erster Linie darum, den Spielern Selbstvertrauen und Sicherheit zu geben. „Wir müssen auf unsere eigenen Stärken vertrauen. Dann funktioniert auch das Spielerische.“ Das ist die Aufgabe – nicht nur für Sonnabend.