﻿„Ein unfassbares Talent“ – Empor Rostocks Torjäger Robin Breitenfeldt ist zurück

Männer und Frauen, die auf Scheiben werfen. Darts boomt. Kein Wunder, dass das Benefizturnier in Zirchow auf Usedom am Samstag ein großes Teilnehmerfeld anlockte. 103 trugen sich in die Liste ein – vom Amateur bis zum Profi. Und immer mehr Frauen begeistern sich für Triple, Double, Schindler und Co.