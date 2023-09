﻿Nach schwachem Start: Rostocker HC steigert sich und siegt in der Fremde

Fußball-Verbandsliga

Der Greifswalder FC II steht auch dank seines Offensivspielers Daniel Eidtner auf Rang zwei in der Verbandsliga. Trainer Peter Mihajlovic erklärt, was Eidtner so stark macht, wie ihm die Mannschaft hilft und warum er den guten Saisonstart nicht überbewerten will.