Handballer in guter Form

In Coburg hat Julius Siegler bereits in der 2. Bundesliga gespielt, nun strebt er mit dem HC Empor den Aufstieg an. Die ersten Auftritte der Handballer stimmen verheißungsvoll. So hat sich der Bayer in Rostock eingelebt.

