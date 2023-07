﻿Handball-Junioren sind Weltmeister: „Dieser Titel gehört auch Empor Rostock“

Rostock/Berlin. Es ist Montag, 11.15 Uhr. Die Nacht von Christian Wilhelm war kurz. In seinem Bett im Teamhotel in Berlin war der Handballer erst gegen fünf Uhr früh. Es gab ein paar Cocktails, erzählt Wilhelm. Die Spieler hatten sich die Partynacht redlich verdient: acht Siege in acht WM-Spielen. Deutschlands Junioren sind Handball-Weltmeister! Das musste gefeiert werden.

Christian Wilhelm war bei Empor Rostock vor allem als durchsetzungsstarker Kreisläufer bekannt. In der Auswahl stand er felsenfest im Abwehrzentrum. Stunden nach dem größten Erfolg seiner Karriere wirkt er sehr gefasst. „Hinter mir liegen sehr intensive Wochen“, erzählt der 21-Jährige – erst Trainingslager und Testspiele, dann das Turnier und am Sonntag der unvergessliche 30:23-Finalerfolg gegen Ungarn vor mehr als 8000 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Wilhelm denkt unmittelbar nach dem Coup des Teams nicht nur an die Leistung seiner Mannschaft, an die von Trainer Martin Heuberger und die der vielen Betreuer. Das alles wäre nicht möglich gewesen, ohne die Hilfe der Vereine, erklärt er. „Wenn ich vor zwei Jahren nicht die Chance bekommen hätte, nach Rostock in die 2. Liga zu wechseln, wäre ich wahrscheinlich nicht ins WM-Team gekommen.“

Christian Wilhelm (l.) und Matthes Langhoff während des WM-Spiels gegen Frankreich in der Verteidigung. © Quelle: IMAGO/Franziska Gora/Jan Huebner

Wilhelm zählt viele seiner Rostocker Förderer auf: die ehemaligen Empor-Trainer Till Wiechers und Florian Zemlin, Ex-Geschäftsführer Stefan Güter, den amtierenden Coach Nicolaj Andersson. Sie alle und viele andere hätten ihn auf seinem Weg unterstützt. „Der Titel geht auch an Empor und an die Vereine der anderen Spieler“, meint der Handball-Profi, der wegen des Abstiegs der Rostocker in die 3. Liga zu Zweitligist TuSEM Essen wechselt.

Handballer Langhoff startete als Siebenjähriger in Neubrandenburg

Mit seinen Gedanken war auch Matthes Langhoff, der mit drei Treffern am Finalsieg gegen die Ungarn beteiligt war, in Mecklenburg. Als Siebenjähriger fing er in seiner Geburtsstadt Neubrandenburg mit dem Handball an, durchlief beim SV Fortuna mehrere Nachwuchsmannschaften. „Jetzt Weltmeister zu sein, ist ein geiles Gefühl“, sagt der wurfgewaltige Rückraumspieler, der bei den Füchsen in Berlin bis 2025 unter Vertrag steht.

Seine Eltern und seine Freundin leben in Neubrandenburg. Matthes ist regelmäßig in seiner Geburtsstadt. Als junger Spieler zu Empor zu wechseln, habe für ihn nie zur Debatte gestanden, sagt der 21-Jährige. Statt zum Traditionsklub wechselte er mit 15 zu den Füchsen in die Hauptstadt und hat dort und in den Juniorenteams des Deutschen Handball-Bundes (DHB) Karriere gemacht.

Max Beneke wurde in Greifswald geboren, spielte in Loitz und wechselte früh nach Potsdam. Am Sonntag gewann er mit der deutschen U-21-Handball-Auswahl den Weltmeistertitel. © Quelle: imago/Marco Wolf

DHB-Trainerlegende Klaus Langhoff aus Rostock erinnert sich noch gut an den jungen Matthes, mit dem er nicht verwandt ist. „Er gehörte zur Landesauswahl in MV. Sein Talent war früh erkennbar“, sagt der 83-Jährige, der im Verband immer noch bestens vernetzt ist und die Entwicklung der Spieler und Mannschaften intensiv verfolgt. Mit Max Beneke, der in Greifswald geboren wurde, in Loitz Handballer wurde und mit zwölf nach Potsdam wechselte, ist jetzt ein weiterer junger Spieler mit MV-Wurzeln Weltmeister.

Trainer-Ass Klaus Langhoff: junge deutsche Spieler einbinden

Handball-Experte Klaus Langhoff hofft, dass der Titelgewinn dazu führt, dass junge deutsche Spieler in den Topklubs und -ligen mehr eingebunden und in Verantwortung genommen werden. „Was die U 21 bei der WM gezeigt hat, war mustergültiger erfolgreicher Handball“, schwärmt Klaus Langhoff. Ausschlaggebend für den Erfolg sei die Nachwuchsarbeit in vielen Vereinen gewesen, betont der Experte.

Christian Wilhelm meint, er werde nach seiner Rückkehr nach Rostock und dem Umzug noch ein paar Tage brauchen, um die vielen Erlebnisse zu verarbeiten. „Aber spätestens wenn die WM-Medaille über meinem Bett baumelt, wird der Erfolg so richtig bei mir angekommen sein.“

