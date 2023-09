﻿Hammer-Auftakt! Die Zweite von Empor startet beim Topfavoriten LHC Cottbus

Rostock. Ein Kracher zum Auftakt. Die zweite Mannschaft des HC Empor Rostock startet am 9. September mit einem Auswärtsspiel beim LHC Cottbus in die Oberliga Ostsee-Spree. „Dann haben wir es hinter uns“, meint Trainer Tobias Seering und schmunzelt. Hintergrund: Der LHC strebt den Aufstieg in die 3. Liga an. Mehr als 1000 Zuschauer werden in der Lausitz-Arena erwartet.

Der 43-Jährige muss in dieser Saison eine Doppelaufgabe meistern – als Coach der Zweiten und als Co-Trainer der Drittliga-Truppe. „Wir haben die Heimspiele so gelegt, dass ich anschließend zur Ersten fahren kann. Und falls Personal fehlen sollte, kann ich das gleich mitbringen“, erklärt Seering, der die Vertretungen von Cottbus, Grün-Weiß Werder und Ludwigsfelde in der Endabrechnung vorn sieht. „Dahinter erwarte ich ein großes Mittelfeld.“ Ziel sei der Klassenverbleib. „Alles, was darüber hinaus kommt, ist Bonus.“

Auf ihn wartet eine Doppelaufgabe in dieser Saison: Tobias Seering (r.), hier mit Chefcoach Nicolaj Andersson (l.) und Kapitän Robert Wetzel. © Quelle: Sebastian Heger

Der gebürtige Eisenacher ist optimistisch. „Wir haben einen guten und breiten Kader.“ Allerdings: Welche Spieler ihm dauerhaft zur Verfügung stehen, ist noch unklar. Romas Aukstikalnis, der in der Zweiten Spielpraxis sammeln sollte, wird nach dem Ausfall von Julius Siegler (Knieverletzung) bis auf Weiteres in der 3. Liga zum Einsatz kommen.

Geplant ist, dass Talente in der Oberliga Erfahrungen im Männerbereich sammeln sollen. Die A-Jugend verfolgt in der Bundesliga ehrgeizige Ziele. Das Team von Trainer Tristan Staat strebt (mindestens) den Einzug ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft an. Zum Auftakt kommt am Sonntag der THW Kiel (15 Uhr) in die Fiete-Reder-Halle. Eine Woche später sind die Rostocker beim HSV Hamburg gefordert. „Danach wird man sehen, wo die Reise hingeht“, meint Seering, der in Cottbus auf Ben Zimmer (Nasenbeinbruch), Ole Horlitz (Rückenprobleme) und Tim Orzol (Aufbautraining) verzichten muss.

