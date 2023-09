﻿Empor Rostock II gegen SG Uni Greifswald/Loitz – Duell der Freunde sorgt für Extra-Reiz

Rostock. Das Whatsapp-Profilbild von Johannes Trupp erinnert an die Sternstunde, die er am 12. Juni 2021 mit dem HC Empor Rostock erlebte. Auf dem Foto ist der Linkshänder zu sehen, wie er nach dem 27:24-Erfolg über den VfL Potsdam freudestrahlend Arm in Arm mit Christian Wilhelm auf dem Spielfeld steht. Auf ihren Shirts, die nach Bier- und Sektduschen klatschnass sind, steht in großen Lettern „Aufstieg 2021“ geschrieben. „Das ist eine schöne Erinnerung“, meint Trupp, der inzwischen für den Handball-Oberligisten SG Uni Greifswald/Loitz auf Torejagd geht.

Am Sonntag (17. September) gastieren die Vorpommern bei der zweiten Mannschaft des HCE (13.30 Uhr, Fiete-Reder-Halle), in dessen Reihen mit Patrick Schmidt und Ole Prüter ehemalige Weggefährten von Trupp spielen. Die drei standen bereits gemeinsam für den Stralsunder HV und bis zum Sommer für den Bad Doberaner SV 90 auf dem Feld. Trupp freut sich auf das Wiedersehen, „auch wenn Ole leider nicht spielen wird“, sagt der 32-Jährige. „Es gibt viele Berührungspunkte, aber vor allem die persönlichen Duelle machen den Extra-Reiz aus.“ Patrick Schmidt ist überzeugt: „Das wird auf jeden Fall lustig.“

Rückkehrer: Patrick Schmidt (24), hier beim Trainingsauftakt des HC Empor Rostock © Quelle: Sebastian Heger

Auf eine Lästerei haben die beiden bislang verzichtet. „Der Trash-Talk kommt vielleicht noch“, meint Trupp und grinst. „Den wird es eher auf dem Feld geben“, ist Schmidt überzeugt.

Vor Saisonbeginn hätte wohl niemand aus dem Trio gedacht, dass sich ihre Wege in der vierten Liga kreuzen. „Wir wollten alle aufhören oder kürzertreten“, erzählt Schmidt, den Trainer Tobias Seering von einer Rückkehr zum HCE überzeugen konnte. Trupp wechselte zusammen mit Trainer Matthias Schmidt zur SG.

SG Uni Greifswald/Loitz strebt Platz im oberen Tabellendrittel an

Ziel der Vorpommern sei ein Platz im oberen Tabellendrittel, sagt Trupp, der als Lehrer am Erasmus-Gymnasium Lütten Klein die Fächer Sport und Biologie unterrichtet. Durch die Drittliga-Absteiger Mecklenburger Stiere und Grün-Weiß Werder, Ludwigsfelde und den LHC Cottbus sei die Oberliga Ostsee-Spree „ein bisschen unberechenbarer“ geworden.

Apropos Cottbus: Trupp wechselte 2015 von den Lausitzern nach Rostock und feierte unter Trainer Aaron Ziercke sein Zweitliga-Debüt.

Patrick Schmidt (24) spielte bereits von 2016 bis 2018 für den Traditionsklub. Nun strebt er mit der Zweiten den Klassenverbleib an und hofft darüber hinaus auf Einsätze in der dritten Liga. „Vor allem die Derbys gegen Stralsund und Usedom wären etwas ganz Besonderes.“

Weiter spielen: Männer: Oranienburger HC II – Bad Doberaner SV 90 (Sa.); Frauen: Rostocker HC II – SV Warnemünde (Sa., 16 Uhr, Fiete-Reder-Halle)

