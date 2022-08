Gut gespielt, aber den Turniersieg als Krönung verpasst: Die Handballerinnen der Rostock Dolphins belegten beim Pelikan Cup in Peine Rang zwei vor dem RHC-Juniorteam. So lief das Turnier.

Rostock. Gelungene Generalprobe für die Handballerinnen des Rostocker HC. Die Dolphins belegten beim 15. Pelikan Cup in Peine Rang zwei hinter dem TV Hannover-Badenstedt. Das Juniorteam folgte auf Rang drei.

Die Mannschaft von Dominic Buttig und Thomas Rohde bezwang in der Vorrunde die Viertligisten HSG Großenlüder/Hainzell (23:6), die Peiner SG 04 (15:12) sowie den Wilhelmshavener HV mit 22:10. Gespielt wurde jeweils 1 × 20 Minuten.

Im Finale trafen die Dolphins, die unter anderem auf Sara Peters, Nicole Rotfuß, Nele Reimer und Celin Kellert verzichten mussten, auf den Drittligisten TV Hannover-Badenstedt. „Badenstedt war der erwartet schwere Gegner. Die Mannschaft war in den vergangenen drei Jahren zweimal Meister ihrer Staffel“, sagt Trainer Dominic Buttig. „Wir kamen vor allem mit der aggressiven 3:2:1 Deckung nicht zurecht. Hier war uns Hannover-Badenstedt in puncto Aggressivität und Kampf einen großen Schritt voraus. Es war dennoch gut, dass wir dieses Spiel zum Abschluss hatten. Wir konnten einige Dinge mitnehmen, an denen wir uns noch verbessern müssen“, meinte der Coach mit Blick auf den Saisonauftakt am 11. September gegen Grün-Weiß Schwerin (18.30 Uhr, Fiete-Reder-Halle).

Lediglich eine Torhüterin und neun Feldspielerinnen standen RHC-Coach Marc Hünerbein, der von Julia Böhme unterstützt wurde, im letzten Test vor dem scharfen Start in die Oberliga Ostsee-Spree zur Verfügung. Zum Auftakt der kommenden Viertligasaison müssen die Jung-Dolphins am kommenden Wochenende bei Fortuna Neubrandenburg antreten.

RHC-Juniorteam gewinnt Spiel um Platz drei

Nach einem Sieg gegen Viertligist SC Germania List (25:23) und einer Niederlage gegen Hannover-Badenstedt (18:30) gewannen die Hansestädterinnen das Spiel um Platz drei gegen den Wilhelmshavener HV mit 15:13.

„Mit dem relativ kleinen Kader haben wir trotzdem viel unser Tempospiel durchziehen können. Wir konnten sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und im Laufe der Vorbereitung uns Stück für Stück verbessert haben. Dennoch nehmen wir auch hier noch wichtige Punkte mit, die es in Vorbereitung auf das erste Spiel in Neubrandenburg zu erarbeiten gilt“, meinte Marc Hünerbein.

Von Olaf Meyer/Stefan Ehlers