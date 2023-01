﻿Stark! Rostock Dolphins drehen mit 9:0-Lauf das Spiel

Die Handballerinnen des Rostocker HC sind zurück in der Erfolgsspur. Die Dolphins setzten sich in Todesfelde mit 37:31 durch und verteidigten ihre Tabellenführung in der 3. Liga. So lief das Spiel.

Todesfelde. Dominic Buttig ist ein ruhiger Zeitgenosse. Aber am Sonnabend platzte dem Coach des Rostocker HC der Kragen. Bereits in der 28. Minute nahm er seine zweite Auszeit. Lautstark und mit sehr deutlichen Worten machte er seinem Unmut über die 21 Gegentore Luft. „Wir stehen in der Abwehr wie ein Hühnerhaufen“, kritisierte er. Peng! Die Ansprache saß. Mit einem 9:0-Lauf wandelten die Rostocker Handballerinnen einen 15:21-Rückstand in eine 24:21-Führung um. Am Ende stand für die Dolphins ein 37:31 (18:21)-Auswärtserfolg über die SG Todesfelde/Leezen zu Buche.

Mit seinem 13. Saisonerfolg verteidigte der Spitzenreiter seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten Frankfurter HC, der sich beim Berliner TSC mit 28:16 schadlos hielt.

Basis des Erfolgs war die Steigerung in der Defensive. Bis kurz vor der Pause passte wenig zusammen. Nach der Ansage des Trainers nahmen die Rostockerinnen die Zweikämpfe an und kamen zu Ballgewinnen. „Das war genau das, was ich von Beginn an sehen wollte“, meinte Buttig. Dank der nunmehr starken Abwehr musste der RHC in 32 Minuten lediglich noch zehn Gegentreffer hinnehmen.

Im Angriff gab es für Buttig nichts zu Meckern: „Da haben wir immer wieder Lösungen gefunden, gute Torchancen kreiert und kamen über die Außenpositionen zum Abschluss.“ Immer wieder schnappte die Flügelzange mit den zehnfachen Torschützinnen Nicole Rotfuß und Lara Brezenci zu. Darüber hinaus ragten aus einer geschlossenen Mannschaft Nele Reimer (8) sowie die Torhüterinnen Lena Clasen und Sara Peters heraus.

Kaum zu stoppen. RHC-Spielerin Nicole Rotfuß, die zehn Treffer erzielte, wird von zwei Gegenspielerinnen bedrängt. © Quelle: verein

Mitte der zweiten Halbzeit wurde es noch einmal eng für die Dolphins, als Franziska Haupt (9 Tore) das 26:28 erzielte. Aber mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers zogen die Gäste auf 32:27 (55.) davon. Die Entscheidung.

Nach der unnötigen 25:27-Niederlage eine Woche zuvor gegen Pfeffersport war es für die Dolphins ein wichtiger Sieg, „der uns jetzt erst mal wieder Aufschwung geben sollte und uns einigermaßen zufrieden nach Hause fahren lässt“, resümierte Buttig.

Er war mit den ersten 28 Minuten überhaupt nicht zufrieden: RHC-Trainer Dominic Buttig. Links die Torhüterinnen Lena Clasen (l.) und Sara Peters. © Quelle: verein

Am kommenden Sonnabend haben die Rostockerinnen Gelegenheit zur Revanche. Dann gastiert Pfeffersport ab 18.30 Uhr in der Fiete-Reder-Halle.

RHC: Peters, Clasen – Pieth, Brezenci 10/2, Johannisson, Punzius 1, Reimer 8, Grützner 2, Bunke 2, Strack 1, Corkovic 1, Köppen 2, Fränk, Rotfuß 10.

Siebenmeter: SG 3/3, RHC 4/2.

Strafminuten: SG 12, RHC 10.