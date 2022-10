﻿Rostock-Dolphins-Trainer vor Top-Spiel gegen Frankfurter HC: „Das wird ein richtiger Gradmesser“

FSV Testorf Upahl hält trotz Topstart am Ziel „einstelliger Tabellenplatz“ fest

Der Tabellenführer der Landesklasse IV kam an den ersten sieben Spieltagen sehr gut aus den Startlöchern. Der gute Auftakt macht sich auch in den Zuschauerzahlen des FSV Testorf Upahl bemerkbar. Am Sonntag steigt für die Nordwestmecklenburger ein Derby.