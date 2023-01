﻿Spitzenreiter Rostock Dolphins ist gewarnt: Beim Berliner Kontrahenten ist Pfeffer drin

Die Handballerinnen des Rostocker HC peilen den Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Der souveräne Spitzenreiter ist am 21. Januar bei Pfeffersport Berlin gefordert. Darum ist die Partie für die Dolphins besonders.

Rostock. Zwei Mannschaften, ein Ziel: Berlin. Die Handballerinnen des Rostocker HC sind am Sonnabend bei Pfeffersport gefordert. Das Juniorteam muss in der Oberliga Ostsee-Spree bei ProSport 24 antreten. Beide Teams treten die Reise in die Hauptstadt gemeinsam an.

Dolphins gegen Pfeffersport – das ist bei aller sportlicher Rivalität fast ein Vergleich unter Freundinnen. Über viele Jahre waren beide Teams Kontrahenten in der Oberliga. Seit 2021 treten sie gemeinsam in der 3. Liga an. In der vergangenen Spielzeit haben die Berlinerinnen mit einem Erfolg über die zweite Vertretung des Thüringer HC dem RHC am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt gesichert. Pfeffersport sicherte sich in der Abstiegsrunde den Ligaverbleib – zur Freude der Rostockerinnen.

Auch in dieser Saison kamen die Hauptstädterinnen den Dolphins bereits entgegen, indem sie einer Verlegung des Hinspiels auf den 21. Januar zustimmten, damit das Juniorteam in der Jugendbundesliga mit voller Kapelle antreten konnte.

Rostocker Handballerinnen sind souveräner Tabellenführer

So kommt es nach dem offiziellen Start der Rückrunde zum letzten Hinrundenspiel zweier Teams, die sich ursprünglich den Klassenerhalt als Saisonziel auf die Fahnen geschrieben hatten. Während die Rostockerinnen als souveräner Tabellenführer (24:2 Punkte) inzwischen den Aufstieg in die 2. Bundesliga anpeilen, belegt Pfeffersport zwar lediglich Platz acht in der Staffel Nord-Ost, hat aber bei 14:10 Punkten zwei Spiele weniger als die davor liegenden Teams.

Der Tabellenführer ist also gewarnt, wie Trainer Dominic Butig weiß: „Das wird ein schweres Spiel gegen Pfeffersport, die zumeist mit einer offensiven 3-2-1-Deckung spielen. Ich bin mir aber sicher, dass wir dort auch Lösungen finden werden, gerade auch über unsere Schnelligkeit.“

Bis auf Celin Kellert und Hanna Naussed sind alle dabei

Personell kann Buttig fast aus dem Vollen schöpfen: „Außer unseren Verletzten Celin Kellert und Hanna Naussed haben wir alle Spielerinnen zur Verfügung. Aenna Schult und Antonia Fränk werden an diesem Wochenende beim Juniorteam zum Einsatz kommen, um nach ihren Verletzungen weiter Anschluss zu finden.“

Gut für die Dolphins: Das Spiel des Juniorteams beginnt eine Stunde früher. Die zweite Garde wird nach dem Schlusspfiff zur Partie der ersten Frauen eilen, um den Tabellenführer in der Schlussphase gegen Pfeffersport zu unterstützen.