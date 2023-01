﻿Der letzte Biss fehlt – Rostock Dolphins stolpern gegen Pfeffersport

Sie machte ein starkes Spiel: Nicole Rotfuß, hier in einer früheren Partie.

Berlin. Hoppla! Die Handballerinnen des Rostocker HC sind bei Pfeffersport Berlin gestolpert. Die Dolphins verloren das Nachholspiel mit 25:27 (23:13), bleiben aber trotz der zweiten Niederlage souveräner Spitzenreiter der 3. Liga (Staffel Nord-Ost).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RHC-Coach Dominic Buttic hatte vor der Partie in der Berliner Werner-Seelenbinder-Halle noch gewarnt: „Wir müssen das Spiel absolut ernst nehmen, wenn wir erfolgreich sein wollen.“ Nach der Partie lautet sein nüchternes Gesamtfazit „Da hat leider der letzte Biss gefehlt.“

Lesen Sie auch

Die Gäste gingen in der Anfangsphase zweimal in Führung (1:0 und 3:2), gerieten fortan aber schnell ins Hintertreffen (3:6 und 4:8) und liefen der Musik pausenlos hinterher. Die Deckung stand relativ gut, allerdings gab es im Umkehrspiel immer wieder Fehlpässe, die von den Berlinerinnen konsequent bestraft wurden. Auch im Abschluss patzten die RHC-Damen reihenweise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RHC-Trainer Dominic Buttig: Wir sind an uns selbst gescheitert

„Wir sind an uns selbst gescheitert, haben zwanzig freie Würfe verworfen hatten zwölf Fehlpässe im Tempospiel“, bilanzierte Buttig.

Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte konnte Nicole Rotfuß mit einem Doppelpack zum 12:12 ausgleichen, doch fünf Sekunden vor dem Pausenton sicherte Anneke Schmidt den Gastgeberinnen die 13:12-Halbzeitführung.

Nur Lara Brezenci und Nicole Rotfuß waren treffsicher

Auch in den zweiten 30 Minuten änderte sich am Spielverlauf nicht viel. Der Tabellenführer wirkte oft zu unkonzentriert, konnte die sich immer wieder bietenden Chancen nicht nutzen. Lediglich die neunfache Torschützin Lara Brezenci und Nicole Rotfuß trafen regelmäßig. Insgesamt konnten sich lediglich fünf RHC-Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen. Das war unterm Strich zu wenig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt heißt es für die Dolphins „Mund abputzen und weitermachen“. Am kommenden Sonnabend ist der Tabellenführer beim Tabellensiebten SG Todesfelde/Leezen zu Gast. Das Hinspiel konnten die Rostockerinnen knapp mit 29:28 gewinnen. Sie müssen sich also gewaltig steigern, um die Auswärtshürde erfolgreich zu nehmen.

RHC: Clasen, Peters – Brezenci 9/3, Hinz, Johannisson, Punzius, Reimer, Selle, Grützner, Bunke, Strack 1, Corkovic 4, Köppen 4, Fränk, Rotfuß 7.

Siebenmeter: Pfeffersport 1/1, RHC 3/3.

Strafminuten: Pfeffersport 4, RHC keine.