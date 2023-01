﻿Rostock Dolphins streben Aufstieg an – aber kann sich der Verein das leisten?

Sportlich sind die Rostock Dolphins in der dritten Liga einsame spitze. Die Handballerinnen streben den Sprung in die 2. Bundesliga an. Doch nicht nur die sportliche Leistung ist dafür eine Hürde.

