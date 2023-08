﻿Ein Derby zum Auftakt: Rostocker HC startet mit fünf Neuzugängen in die Saison

Rostock. Madeleine Ockert kennt die Sporthalle Reiferbahn aus dem Effeff. Für die Handballerin war die Spielstätte des SV Grün-Weiß Schwerin jahrelang wie ein „Wohnzimmer“. Hier fühlte sie sich wohl. Hier ging sie auf Torejagd. Am Sonnabend kehrt die gebürtige Crivitzerin an ihre frühere Wirkungsstätte zurück. Vieles wird wie immer sein. Die Linkshänderin wird das Trikot mit der Nummer 35 tragen, spielen, kämpfen und rennen – dieses Mal allerdings für den Landesrivalen Rostocker HC.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter und nette Gespräche“, sagt Ockert. Zugleich macht die 19-Jährige deutlich: „Von 17.30 bis 20.30 Uhr konzentriert man sich auf den Sport. Danach können wir uns wieder in die Arme schließen.“ Schließlich geht es beim Saisonauftakt in der 3. Liga um die ersten Punkte.

Die Richtung ist klar: RHC-Coach Dominic Buttig (35) strebt mit seiner Mannschaft einen Spitzenplatz an. © Quelle: IMAGO/Winfried Mausolf

„Wir wollen wieder oben angreifen. Ziel ist ein Platz in den Top vier“, sagt Trainer Dominic Buttig (35), der die Dolphins in der vergangenen Saison zum Staffelsieg geführt hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Nele Reimer hofft auf eine ähnlich erfolgreiche Spielzeit. Selbst wenn der Sprung in die 2. Bundesliga am Ende verpasst wurde, habe die Vorsaison „sehr viel Spaß gemacht“, meint die Ex-Nationalspielerin.

Das Aufgebot 1 Lena Clasen Tor 99 Sara Peters Tor 4 Britt Punzius (Rückraum) 6 Liza Johannisson (Rückraum) 8 Nele Reimer (Rückraum) 13 Sonia Siemko (Rückraum) 18 Jana Grützner (Kreis) 22 Lidia Halawczak (Linksaußen, Rückraum) 31 Finia Wolf (Rückraum) 34 Patrycja Drewnik (Linksaußen) 35 Madeleine Ockert (Rückraum) 39 Köppen Jette (Rückraum) 66 Megan Pieth (Rechtsaußen) 78 Nicole Rotfuß (Linksaußen) 82 Schult Aenna (Rückraum)

Die Mannschaft habe sich Etappenziele gesetzt, verrät Reimer (26), die das Team zusammen mit Lena Clasen (21) als Kapitänin aufs Feld führen wird. „Wir wollen aus den ersten sechs Spielen möglichst viele Punkte holen. Dazu gehören der Derby-Sieg und eine erfolgreiche Revanche gegen Frankfurt/Oder“, sagt die Rückraumspielerin.

Nach dem überraschenden Abschied von Hanna Strack, die ihren Vertrag aufgelöst hat, umfasst der Kader 15 Spielerinnen. Allerdings: Britt Punzius weilt noch in den USA und steigt erst im Oktober wieder ein. Aenna Schult, der innerhalb von elf Monaten dreimal die Kniescheibe herausgesprungen ist, und Nicole Rotfuß (Kreuzbandriss) fallen bis auf Weiteres aus.

Dolphins starten mit fünf Neuzugängen in die Saison

Madeleine Ockert gehört zu den fünf Neuzugängen der Dolphins, die sich darüber hinaus mit den Polinnen Sonia Siemko, Lidia Halawczak und Patrycja Drewnik sowie Finia Wolf verstärkt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spielplan 2. 9. SV Grün-Weiß Schwerin (Auswärts) 9. 9. Pfeffersport Berlin (Heim, 18 Uhr) 17. 9. SG Todesfelde/Leezen (A) 24. 9. BSV Sachsen Zwickau (H, 17 Uhr) 30. 9. Frankfurter HC (H, 18.30 Uhr) 14. 10. Buxtehuder SV II (A) 21. 10. Thüringer HC II (H, 18 Uhr) 29. 10. Handballteam Norderstedt (A) 4. 11. SC Markrankstädt (H, 18 Uhr) 11. 11. SV Fortuna 50 Neubrandenburg (A) 2. 12. SV Grün-Weiß Schwerin (H, 18 Uhr) 9. 12. Pfeffersport Berlin (A) 20. 1. SV Henstedt-Ulzburg (H, 19 Uhr) 27. 1. SG Todesfelde/Leezen (H, 18 Uhr) 4. 2. BSV Sachsen Zwickau (A) 17. 2. Frankfurter HC (A) 24. 2. Buxtehuder SV II (H, 18 Uhr) 10. 3. Thüringer HC II (A) 16. 3. Handballteam Norderstedt (H, 18 Uhr) 23. 3. SC Markrankstädt (A) 13. 4. SV Fortuna 50 Neubrandenburg (H, 18 Uhr) 20. 4. SV Henstedt-Ulzburg (A)

Sie sei „lieb und nett empfangen“ worden und fühle sich in Rostock sehr wohl, sagt Ockert, die Lehramt an Grundschulen studiert. Der Verein hat ihr eine Zwei-Raum-Wohnung in Lichtenhagen zur Verfügung gestellt. „Es passt alles perfekt“, meint die 1,71 Meter Rückraumspielerin, die zu fast allen Schweriner Handballerinnen Kontakte pflegt.

Lesen Sie auch

Grün-Weiß sei ein eingespieltes Team, „wir sind von der Athletik und individuellen Stärke besser aufgestellt. Wenn wir so gut harmonieren wie in den vergangenen Testspielen, können wir den Sieg holen“, meint Madeleine Ockert. Eines wird für sie am Sonnabend neu: der Gang in die Gäste-Kabine.

OZ