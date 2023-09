﻿Zu viele Fehler: Empor Rostock lässt einen Punkt liegen

Rostock. Noch fünf Sekunden. Freiwurf für den HC Empor. Marc Pechstein steigt hoch, wird attackiert und setzt den Ball weit über das Tor. Es bleibt beim 23:23 (10:13). Enttäuschung statt Erleichterung. Die Rostocker Handballer kamen am Sonntag gegen den TSV Altenholz nicht über eine Punkteteilung hinaus.

Trainer Nicolaj Andersson begann sein Statement mit einem Dank an die Zuschauer. Die tolle Kulisse habe seinem Team geholfen, sagte der Däne. Er beschrieb, wie schwer es ist, wenn eine Mannschaft über die gesamte Saison nicht einmal Außenseiter ist und man um jede gelungene Aktion kämpfen muss. „Das ist für den Kopf unheimlich schwer und braucht unheimlich Energie“, sagte Andersson. Dann richtete er sich erneut an die Fans: „Wir werden wie die Tiere in die nächste Woche gehen, um noch härter zu kämpfen, und euch die Punkte geben, die ihr auch verdient habt.“

Empor startete mit vier Neuzugängen in die Partie

Sein Altenholzer Kollege André Lohrbach war indes happy. „Wenn man wie wir ersatzgeschwächt antritt, eine Rote Karte kassiert und beim besten Team der Liga einen Punkt holt, ist man rundum zufrieden. Wir können sehr glücklich nach Hause fahren.“

Der Empor-Coach schickte mit Matheus Costa Dias, André Meuser, Julius Siegler und Martin Kaergaard Pedersen vier der sechs Neuzugänge in die Startformation. Vor allem Kreisläufer Kaergaard Petersen konnte sich in der Anfangsphase mehrfach glänzend in Szene setzen. Der Däne präsentierte sich im Abschluss abgezockt und traf von Linksaußen, vom Kreis und mit einem Fernwurf ins verwaiste Altenholzer Tor.

Die Rostocker produzierten viele einfache Fehler

Lohrbach begegnete dem Rostocker Angriff mit einer 5:1-Deckungsformation. Ein Volltreffer. Mit dieser taktischen Variante wurden nicht nur die Kreise von Empor-Spielmacher Siegler eingeengt. Die Hansestädter hatten große Schwierigkeiten, sich gegen die kompakte Abwehr in Szene zu setzen und produzierten einfache Fehler. Beim 7:9 (19.) nahm Andersson eine Auszeit. Doch es wurde nicht besser. Das Spiel blieb zerfahren. Zwar entschärfte Torhüter Jan Kominek einen Siebenmeter von Malte Abelmann-Brockmann, doch auch der 42 Jahre alte Routinier konnte den anschließenden Vier-Tore-Rückstand (7:11, 23.) nicht verhindern.

Empor startete mit neuem Schwung in die zweite Hälfte. Nach gut fünf Minuten war der Drei-Tore-Rückstand wettgemacht (14:14.). Maßgeblichen Anteil daran hatte Kominek, der mehrfach glänzend parierte und der im zweiten Durchgang für ein Übergewicht auf der Torhüterposition sorgte.

Statistik Empor: Wetzel, Kominek – Costa Dias, Meuser 3, Aukstikalnis, Mamporia 1, Kaergaard Pedersen 4, D. Mehler , Siegler 2, Schmidt, Schütze 2, Funke 2, Pechstein 7/4, Lößner. Altenholz: Jöhnck, Saggau – Schneider 2, Seebeck 1, Meereis, Bornhöft 1, Bergemann 4, Glindemann 1, Voigt 3/2, Abelmann-Brockmann 1/1, Battermann 6, Richter 3, Menges 1. Siebenmeter: Empor 4/4, Altenholz 5/3. Strafminuten: Empor 8, Altenholz 2 (plus Rot gegen Richter/41.).

Die 650 Zuschauer in der Ospa-Arena sahen eine packende, aber nie hochklassige Drittliga-Partie mit wechselnden Führungen. Marc Pechstein hämmerte den Ball zum 16:15 in den rechten oberen Winkel. Der Rostocker wurde von Juri Richter, der in der Jugend für Empor spielte, unsanft von den Beinen geholt, blieb angeschlagen liegen und musste behandelt werden. Nach einer kurzen Pause ging es für den Schwarzschopf weiter. Für Richter nicht. Er sah für sein rüdes Einsteigen die Rote Karte.

Nervenaufreibender Handball-Krimi in der 3. Liga

18:16, 18:19 und 21:19 waren Zwischenstationen eines nervenaufreibenden Handball-Krimis. Altenholz bekam einen Siebenmeter. Kapitän Robert Wetzel ging ins Tor – „Robert!, Robert!“ ertönte es von den Rängen. Der Schlussmann blieb ganz cool und parierte gegen Malte Voigt. Die Fans jubelten.

Doch wie gewonnen, so zerronnen. Die Rostocker schlossen in Überzahl zwei Angriffe zu früh und zu schwach ab. Beim 22:22 fing TSV-Keeper Philip Hartwig Saggau einen Wurf von Meuser – die Höchststrafe für einen Schützen. Die Gäste, die frei und unbekümmert aufspielten, gingen erneut in Führung. Zum Glück behielt Marc Pechstein die Nerven. Der Rückraumspieler verwandelte einen Strafwurf zum 23:23. Der Siegtreffer blieb ihm indes versagt.

