﻿„Auszeit zum Wachrütteln“ – SG Uni Greifswald/Loitz gewinnt Derby gegen die Zweite von Empor Rostock

Basketball

Rostock: Erste Saison der Seawolves Academy in 2. Bundesliga – das Abenteuer beginnt

Die Seawolves Academy fiebert dem Auftakt in der 2. Bundesliga Pro B entgegen. Die Teilnahme an dieser Spielklasse ist für die Rostock Seawolves der nächste Meilenstein in der Vereinsentwicklung.