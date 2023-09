﻿„Das wird emotional“ – Celin Kellert spielt mit dem SV Warnemünde bei ihrem Ex-Verein Rostocker HC

Rostock. Es ist noch nicht einmal ein Vierteljahr her, als Celin Kellert Abschied vom Rostocker HC nahm. Am 16. September kehrt sie an ihre frühere Wirkungsstätte zurück – als Spielerin des SV Warnemünde. Am zweiten Spieltag der Handball-Oberliga Ostsee-Spree kommt es zum stadtinternen Duell. Der Aufsteiger SVW gastiert beim Juniorteam des RHC (16 Uhr, Fiete-Reder-Halle).

„Das wird sehr emotional“, meint Celin Kellert, die 2019 von der TSG Wismar zu den Dolphins gewechselt war. Die Linkshänderin feierte Ende Februar im Juniorteam ihr Comeback nach über fünfmonatiger Verletzungspause. Es folgten zwei weitere Einsätze. „Ich freue mich darauf, alle wiederzusehen, die man ins Herz geschlossen hat“, sagt die 25-Jährige. „Aber wir werden uns gegenseitig nichts schenken. Es kann hart werden.“

Beim SVW sind Kellert-Schwestern vereint

„Derbys sind immer ganz besonders – wie Pokal-Spiele, sie schreiben ihre eigenen Gesetze“, meint Kellert, die Lehramt für regionale Schulen für die Fächer Deutsch, Sozialkunde und Sport studiert und darüber hinaus im Büro einer Personalvermittlung arbeitet. Aufgrund der Mehrfachbelastung hatte sie sich für den Wechsel in die vierte Liga entschieden. Noch ein Grund: Ihre Schwester Lea Eleen spielt ebenfalls beim SVW.

Liganeuling SVW ist mit einem 26:22-Erfolg über die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Schwerin in die Saison gestartet. „Wir haben einen breiten Kader mit individuell starken Spielerinnen“, meint Celin Kellert. „Aber unser Zusammenspiel muss noch besser werden.“

Eine Prognose für das Stadtduell wagt sie nicht. Nur so viel: „Das wird spannend und aufregend.“ Und das nicht nur für Celin Kellert. Mit Vanessa Bladt, Lena Bunke und Freya Ehrlich stehen weitere ehemalige RHC-Spielerinnen im Aufgebot des Aufsteigers.

