Kay Funke gehört zu den größten Handball-Talenten des HC Empor Rostock. Der 16-Jährige hat mit der deutschen U-17-Nationalmannschaft Gold bei den olympischen Jugendspielen gewonnen. Nun winkt ihm der erste Einsatz im Männerteam.

Rostock. Auch Tage nach dem Triumph fällt es Kay Funke schwer, den größten Erfolg seiner noch jungen Handball-Karriere zu realisieren. „Das wird auch noch etwas dauern“, meint der talentierte Linksaußen des HC Empor Rostock, der mit der U-17-Nationalmannschaft Gold beim European Youth Olympic Festival (EYOF) gewann. Die deutschen Talente setzten sich im Finale im slowakischen Banska Bystrica gegen Dänemark mit 29:28 (11:13) durch.

„Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben konstant gut gespielt. Das war beeindruckend“, sagt Funke, der in den fünf Partien des Turniers insgesamt 21 Treffer erzielte. Der Titelgewinn wurde mit einem Mannschaftsessen gefeiert. Tags darauf folgte die Heimreise. Als Kay Funke am Montag in Rostock aus dem Zug stieg, bereiteten ihm seine Mutter Antje und mehrere Freunde einen herzlichen Empfang. „Das war echt cool“, schwärmt der 1,80 Meter große Rechtshänder.