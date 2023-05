﻿Empor Rostock: Tobias Seering tauscht das Mikrofon gegen Co-Trainer-Job

Rostock. Am Sonnabend kommentiert er das Spiel des HC Empor Rostock gegen den HC Elbflorenz, in der kommenden Saison sitzt er an der Seite von Chefcoach Nicolaj Andersson: Tobias Seering. Der 42-Jährige wird neuer Co-Trainer der Männer-Sieben. Seering ist Anderssons Wunschkandidat.

„Ich bin froh, wenn ich den Verein mit meinem Fachwissen unterstützen kann“, sagt der gebürtige Eisenacher. Aktuell plant er zusammen mit dem Dänen Andersson die Vorbereitung auf die Drittliga-Saison. Die Handballer starten am 17. Juli ins Training.

Seering betreut auch die zweite Mannschaft des HCE

Tobias Seering ist in der kommenden Saison doppelt gefordert. Neben seinem Job als Assistent von Nicolaj Andersson steht der A-Lizenz-Inhaber auch als Coach der zweiten HCE-Truppe, die er in die Oberliga Ostsee-Spree geführt hat, an der Seitenlinie. Er habe mit seiner Familie über die Zweifachbelastung gesprochen und „sie hat ja gesagt“, erzählt der Vater einer sechsjährigen Tochter.

Doppelten Einsatz hatte Seering schon zuvor gezeigt. Neben seinem Job als Landestrainer zeichnete er seit 2020 zusammen mit Tristan Staat für die Rostocker A-Jugend verantwortlich, die das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft nur knapp verpasste. Nach seinem Abschied beim Verband gehört er seit 1. Februar fest zum HCE-Trainerteam.

„Die Zusammenarbeit mit Nico und Tristan macht mega Spaß“, schwärmt Seering, der die Nachfolge von Florian Zemlin antritt. Der 32-Jährige hatte die Mannschaft zusammen mit Jugendkoordinator Staat von Ende Oktober bis Mitte März betreut. „Das war eine super Erfahrung, hat aber zu viel Kraft gekostet“, sagt Zemlin, der ab dem 1. Juli für ein Energiewirtschaftsunternehmen tätig sein wird. „Ich bin flexibel, kann von überall arbeiten und freue mich auf den nächsten Abschnitt.“

Im Heimspiel am Sonnabend gegen den HC Elbflorenz (17 Uhr, Stadthalle) wird Zemlin zum drittletzten Mal auf der Bank Platz nehmen. Seering indes wird auf der Tribüne sitzen und das Spiel zusammen mit Michael Preidel-Krull für sportdeutschland.tv kommentieren. Für ihn ist es der vorletzte Einsatz als Berichterstatter.

