﻿38:33 – Empor Rostock wirft sich mit Tor-Spektakel für das Spitzenspiel warm

Rostock. André Meuser gewann einen Zweikampf. Mit einem Traumpass setzte er Kreisläufer Martin Kaergaard Pedersen in Szene, der zum 37:32 vollstreckte. Jubelnd liefen die beiden Handballer des HC Empor Rostock zurück. Anschließend setzte der 2,07 Meter große Meuser nach einer feinen Einzelleistung zum 38:33 (19:16) den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Drittliga-Partie.

Dank des Heimerfolges über die zweite Mannschaft des SC Magdeburg schob sich der HCE auf Rang drei und ist für das Spitzenspiel am 23. September beim MTV Braunschweig gerüstet.

Trainer Andersson: Tempo-Handball ist unsere Philosophie

„Ich bin richtig zufrieden“, sagte Andersson, dessen Team 60 Minuten lang Tempohandball spielte. „Das ist unsere Philosophie. Dann muss der Gegner 39 Tore werfen – und das wird schwer“, fügte er hinzu.

Der Coach musste auf Marc Pechstein (krank) und Julius Siegler (Knie-OP) verzichten. Dafür stand Patrick Schmidt erstmals im Kader. Der 24 Jahre alte Linkshänder hatte zuvor im Oberliga-Derby gegen die SG Uni Greifswald/Loitz (33:35) zwölf Treffer erzielt, kam aber nicht zum Einsatz.

Empor-Kreisläufer Dennis Mehler glänzte mit 100-Prozent-Quote

Die 650 Zuschauer in der ausverkauften Ospa-Arena sahen eine tempo- und torreiche Partie, in der die Gäste zunächst in Führung lagen (7:9). Kreisläufer Dennis Mehler, der von seinen Teamkollegen mehrfach glänzend freigespielt wurde und mit einer 100-Prozent-Quote glänzte, erzielte einen Doppelpack. Danach schlossen Matheus Costa Diaz (2) und Jesper Schmidt Tempogegenstöße erfolgreich ab. 12:9 – innerhalb von nicht einmal fünf Minuten drehten die Hausherren das Spiel.

Empor begeisterte auch in der Folgezeit mit schnellem und dynamischem Angriffsspiel. Romas Aukstikalnis knallte den Ball mit einem Sprung-Hüftwurf unter die Latte – 13:10. Martin Kaergaard Petersen überwand SCM-Torhüter Felix Mohs mit einem frechen Heber zum 17:14.

Quirlige Magdeburger blieben lange Zeit dran

Offensiv passte vieles, defensiv blieben indes Wünsche offen. Die Gastgeber verloren eine Reihe von Zweikämpfen, so dass die quirligen Magdeburger immer wieder zu erfolgreichen Aktionen kamen. Empor-Geschäftsführer Martin Murawski meinte: „Wenn wir in den Eins-gegen-eins-Situationen stabiler gestanden hätten und ein paar Stoppfouls mehr gemacht hätten, wären es nur 26 oder 25 Gegentore gewesen.“

Statistik Empor: Wetzel, Kominek – Costa Dias 4, Meuser 7, Aukstikalnis 3, Mamporia 8, Kaergaard Pedersen 3, D. Mehler 5, P. Schmidt 2, J. Schmidt 6/4, Steinberg, Schütze 2, Funke, Lößner. Magdeburg II: Mohs, Lücke – Krist 3, Katzwinkel, Haake 5, Bahr 1, Hammer, Kirschberger 4, Bialas 3, Hein 1, Möller 3, Lange 11/3, Zwarthoed, Löwen 2. Siebenmeter: Empor 5/4, Magdeburg II 7/4. Strafminuten: Empor 12, Magdeburg II 4.

Die zweite Halbzeit begann ganz nach dem Geschmack der Rostocker Fans. Der eingewechselte Jan Kominek parierte und im Gegenzug erhöhte Kaergaard Pedersen auf 20:16. Danach eroberten die Hansestädter in der Abwehr den Ball. Torhüter Kominek bediente Costa Dias mit einem weiten Pass. Der Brasilianer fing die Kugel im Sprung und vollendete mit einem Dreher – 21:16. Das war schnell, schön und spektakulär.

Starker Rückhalt: Torhüter Jan Kominek jubelt nach einer Parade. © Quelle: Sebastian Heger

Costa Dias war Vorbereiter für den nächsten spielerischen Höhepunkt. David Mamporia verwandelte per Kempa-Trick. Und im Tor lief Kominek zu großer Form auf. Der 42 Jahre alte Schlussmann parierte nach der Pause drei Strafwürfe und machte eine Reihe weiterer SCM-Chancen zunichte.

Die flinken, aber körperlich unterlegenen Gäste stellten ihre Defensive Mitte der zweiten Halbzeit auf eine 5:1-Formation um. Sie verkürzten auf 29:31. Es drohte eine heiße Schlussphase in der ohnehin schwülwarmen Arena.

Ob 4:2-Abwehr, offene Manndeckung oder das System mit dem siebten Feldspieler – Magdeburgs Trainer Christoph Teuerkauf ließ in den Schlussminuten nichts unversucht. Doch Empor war erfahrener und robuster und ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. „Es war ein schönes Spiel. Ich habe den Jungs gesagt, dass ich in Sachen Courage, Einstellung und Leistungsbereitschaft sehr zufrieden bin“, meinte Teuerkauf. Der ehemalige Bundesliga-Spieler räumte aber auch ein, dass „wir von der Cleverness und vom Männer-Handball her an unsere Grenzen gestoßen sind“.

