Zweites Spiel, zweite Niederlage: Die Handballer des HC Empor Rostock warten weiter auf den ersten Sieg. Das Team von Trainer Till Wiechers verlor gegen den TV Hüttenberg mit 24:29. Das waren die Ursachen.

Rostock. Der Pass kommt zu Christian Wilhelm. Der Kreisläufer des HC Empor Rostock setzt sich durch, zieht ab, doch Hüttenbergs Torhüter Dominik Plaue pariert. Der Keeper schaltet blitzschnell und wirft den Ball übers gesamte Feld zum 29:23 ins verwaiste Tor. Die Szene hatte Symbolcharakter. Wie schon beim Saisonstart gegen TuSEM Essen (15:26) scheitern die Ostseestädter auch im ersten Heimspiel an den eigenen Unzulänglichkeiten. 24:29 (8:12) heißt es am Ende – und erneut ist es zu wenig, was die Rostocker auf die Platte bringen.

„Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt“, sagt Trainer Till Wiechers und führt zwei Punkte an. Die erneut schwache Chancenverwertung und die Abpraller, die fast ausschließlich bei den Gästen landeten. Wiechers kommt zu dem Schluss: „In den entscheidenden Situationen waren wir nicht clever genug.“