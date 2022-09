﻿Bitter: Empor Rostock verliert mit dem Schlusspfiff

Rostock. Was für eine Dramatik?! Was für ein Kampf?! Was für eine Enttäuschung?! Die Handballer des HC Empor Rostock wurden am Sonntagnachmittag in letzter Sekunde aus allen Punktträumen gerissen. Mit einem verwandelten Siebenmeter erzielte Vincent Sohmann den 31:30 (18:16)-Siegtreffer für den Dessau-Roßlauer HV 06. Es war die letzte Aktion der Partie.

Während die Sachsen-Anhalter mit dem dritten Sieg den perfekten Saisonstart perfekt machten, warten die Ostseestädter weiter auf ihren ersten Punktgewinn.

„Kämpferisch war das ein gutes Spiel von uns. Phasenweise haben wir uns auch im Angriff weiterentwickelt. Aber wir machen leider immer noch zu viele Fehler und lassen zu viele Chancen liegen“, meinte Empors Sportvorstand André Wilk nach den nervenaufreibenden 60 Minuten.

Die Partie begann aus Sicht der Rostocker verheißungsvoll. Nick Witte erzielte das 1:0, Torhüter Robert Wetzel parierte einen Wurf von Patrick Gempp und Christian Wilhelm erhöhte auf 2:0. Jede gelungene Aktion wurde von den Rostockern und ihren Fans bejubelt.

Die starken Dessauer schlagen nach dem Rückstand zurück

Doch die weiter ungeschlagenen Dessauer schlugen zurück. Es entwickelte sich eine hart umkämpfte, temposcharfe und gutklassige Zweitliga-Partie.

Auf Seiten der Rostocker feierte Sveinn Sveinsson sein Heimdebüt. Der isländische Neuzugang belebte mit seinen druckvollen Aktionen das Angriffsspiel und strahlte darüber hinaus Torgefahr aus. „Mit ihm haben wir eine ganz tolle Verstärkung dazu bekommen“, meinte Tim Völzke.

Witte erzielt Empors erstes Kontertor der Saison

An seiner Seite hatte Tim Völzke mehrere gelungene Aktionen. Der 33-Jährige war von Yannick-Marcos Pust und Patrick Gempp nur durch Fouls zu stoppen. Die Dessauer mussten nacheinander auf die Sünderbank. Völzke nutzte die Überzahl-Situation und erzielte das 6:6. Danach schickte er Witte, der das erste Empor-Kontertor der Saison erzielte – 7:6 (12.), mit einem weiten Pass auf die Reise.

Statistik Empor: Wetzel, L. Mehler – Wilhelm 5, Sveinsson 4, Steidtmann 5, Ottsen, D. Mehler 1, Völzke 6, Witte 5, Asmussen 1, Schmidt, Kohnagel, Vignisson 3, Thümmler, Pechstein, Lößner. DRHV: Patzwaldt, Ambrosius – Löser 5, Hrstka 4, Haake, Gempp, Sohmann 3/2, Baumgart 1, Misovych 1, Schmidt, Haeske, Gliese 1, Emanuel 7, Pust 7, Leu 2. Siebenmeter: Empor 2/2, DRHV 3/2. Strafminuten: Empor 6, DRHV 12.

Und es kam noch besser: Als Wilhelm bei einem weiteren Tempogegenstoß bedrängt wurde, passte der Kreisläufer zum mitgelaufenen Janos Steidtmann, der auf 12:10 (18.) erhöhte.

DRHV-Torhüter Ambrosius pariert mehrfach glänzend

Doch in der Folgezeit wurde der eingewechselte DRHV-Torhüter Philip Ambrosius immer mehr zum Faktor. Philipp Asmussen, Sveinsson, Jonas Ottsen und Jonas Thümmler scheiterten am gegnerischen Keeper. Aus der 15:14-Führung wurde ein 15:17-Rückstand.

Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste durch Timo Löser, Jakub Hrstka und Yannick-Marcos Pust auf 21:16 (33.). Wer von den 2127 Zuschauern in der Stadthalle dachte, die Partie ist gelaufen, sah sich getäuscht. Sveinsson, Witte, Steidtmann mit einem verwandelten Siebenmeter und Völzke verkürzten auf 20:21. Steidtmann besaß sogar die Chance zum Ausgleich, scheiterte aber an Ambrosius.

Empor macht in Schlussphase Vier-Tore-Rückstand wett

Wieder geriet Empor klar in Rückstand. Beim 24:28 zehn Minuten vor dem Ende schien die Partie entschieden. Doch Wilhelm (3) und Sveinsson mit einem trockenen Schlagwurf sorgten für den Ausgleich. Es folgte ein Fehlpass von Jonas Ottsen, den Hristka mit dem 29:28 bestrafte.

Fünf Minuten vor dem Abpfiff nahm Trainer Wiechers die letzte Auszeit und stellte auf das System mit dem siebten Feldspieler um. Dennis Mehler sorgte per Tempogegenstoß für den Ausgleich. Anschließend blockte er einen Wurf von Löser, doch statt Ballgewinn für Empor entschieden die Schiedsrichter auf Freiwurf. Die Dessauer blieben in Ballbesitz, bekamen einen Siebenmeter, den Sohmann zum 30:29 verwandelte. Auf der Gegenseite bewies Steidtmann Nervenstärke. Er knallte einen Strafwurf zum 30:30 in den linken Winkel. Es folgte der letzte Angriff der Gäste – und die Entscheidung.

Völzke: Beide Mannschaften waren ebenbürtig

„Beide Mannschaften waren ebenbürtig“, urteilte Tim Völzke. Kleinigkeiten hätten am Ende den Ausschlag gegeben. Die Trainer sahen das genauso. „Das war ein gutes, schnelles und spannendes Derby mit einem glücklichen Sieger“, urteilte Gäste-Coach Uwe Jungandreas. Sein Rostocker Kollege Till Wiechers meinte: „Wir hätten einen Punkt verdient.“