Der Countdown läuft: Am 29. August steht für die Handballer des HC Empor Rostock das Pokalspiel gegen Nordhorn-Lingen an, vier Tage später folgt der Start in den Ligabetrieb. Die Generalprobe gegen EHV Aue misslang.

