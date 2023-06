﻿Dieser Spieler von Empor Rostock hat das „Tor der Saison“ erzielt

Rostock. Kilian Robin Meier hat mit seinen Teamkollegen am See in Neukloster gezeltet, als ihn die freudige Nachricht ereilte. Der Handballer des HC Empor Rostock hat das „Tor der Saison“ erzielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 21-Jährige, der etatmäßig zum Aufgebot der zweiten HCE-Truppe gehört, aber auch schon in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, erzielte in der Partie am 18. September beim Stralsunder HV II (27:17) einen spektakulären Treffer. Er traf vom Kreis aus mit dem Rücken zum Tor.

Meier, der sich bereits bei der Wahl der HBL zum „Tor des Monats September“ durchgesetzt hatte, erhielt die meisten Stimmen. 36 Prozent der Handballfans entschieden sich für den Rostocker, der sich damit den letzten Titel der zurückliegenden Spielzeit sicherte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zweiter unter den acht Kandidaten wurde Kay Smits vom frischgebackenen Champions-League-Sieger SC Magdeburg. Auf Platz folgt mit Tim Ruhwandl von den Brucker Panthern ein weiterer Spieler aus dem Amateurbereich.

Lesen Sie auch

„Ich habe fest damit gerechnet, dass der Titel nach Magdeburg geht. Umso mehr habe ich mich gefreut“, sagte Meier, der die Social-Media-Kanäle von Empors zweiter Mannschaft betreut.

Die zweite Mannschaft des HC Empor hatte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Oberliga Ostsee-Spree perfekt gemacht und den Erfolg bei der dreitägigen Abschlussfahrt noch einmal genossen. Als Meiers Umfrage-Sieg perfekt war, „hatten wir noch einen Grund mehr zum Feiern“.

OZ