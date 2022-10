﻿Der Bann ist gebrochen: Empor Rostock feiert ersten Sieg

Rund 250 Kontrollen führt die Waffenbehörde pro Jahr in privaten Haushalten in Nordwestmecklenburg durch, auch in dieser Woche waren die Kontrolleure unterwegs. Die Zahl der Personen, die einen sogenannten Kleinen Waffenschein beantragt haben, nimmt weiter zu. Auch die Zahl der Waffen steigt an.