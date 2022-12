﻿Empor Rostock verliert erst seinen Spielmacher, dann die Linie

Enttäuschung im letzten Heimspiel des Jahres. Die Handballer des HC Empor Rostock haben gegen die Eulen Ludwigshafen eine 29:39-Abfuhr bekommen. So bitter wie die Niederlage war der Ausfall von Spielmacher Sveinn Sveinsson, der in die Klinik musste.

Rostock. Tristan Staat stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Das tut richtig weh und fühlt sich ganz bitter an“, meinte der Interimscoach des HC Empor Rostock nach der 29:39 (15:22)-Heimpleite gegen die Eulen Ludwigshafen.

Der kleine Aufwärtstrend mit zuvor fünf Punkten aus vier Spielen ist damit gestoppt. Und die Aufgaben werden nicht leichter. Empor beendet das Handballjahr mit drei Auswärtsaufgaben gegen direkte Mitkonkurrenten (Hagen, Dresden und Lübeck).

Die Partie begann verheißungsvoll für die Rostocker. Leon Mehler parierte den ersten Wurf – im Gegenzug zimmerte Marc Pechstein den Ball ins Netz – 1:0 nach 41 Sekunden. Doch bereits nach zwei Minuten mussten die personell arg gehandicapten Gastgeber einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Spielmacher Sveinn Sveinsson wurde von Jannek Klein am Kopf getroffen. Der Isländer wurde von Physiotherapeutin Juliane Heinecke behandelt, nahm zunächst auf der Bank Platz, konnte aber nicht mehr weiterspielen. Noch während der ersten Hälfte machte er sich auf den Weg in die Klinik – Verdacht auf Gehirnerschütterung.

Der HCE verliert eine vierminütige Überzahl mit 0:5

Klein kassierte für das rüde Einsteigen ebenso eine Zeitstrafe wie dessen Teamkollege Stefan Salger, der Jonas Thümmler nur zwei Minuten später in den Wurfarm griff. Was dann folgte, war zum Haare raufen. Empor produzierte im Angriff Fehlpässe und leistete sich mehrere Fehlversuche – die vierminütige Überzahl ging mit 0:5 verloren. Unfassbar. „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden“, kritisierte Staat, der auf Philipp Asmussen, Christian Wilhelm, Tim Völzke, Per Oke Kohnagel, Jesper Schmidt und Robin Breitenfeldt verzichten musste. Der angeschlagene Kapitän Robert Wetzel saß auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz.

Statistik Empor: Mehler, Wetzel, Malchow – Sveinnsson, Steidtmann 3/3, Ottsen 5, D. Mehler, Witte, Schütze 1, Demzera 1, Funke 1, Vignisson 4, Thümmler 7, Pechstein 6, Lößner 1. Ludwigshafen: Urbič, Ašanin – Salger 2, Schaller 1, Eisel 3, Meyer-Siebert 4, Haider 2, Gorpishin, Remmlinger, Falk 7, Durak 1, Bührer 6, Trost 2, Neuhaus 1, Zacharias 4, Klein 6. Siebenmeter: Empor 5/3, Ludwigshafen 1/0. Strafminuten: Empor 4, Ludwigshafen 8.

Beim Stand von 4:9 (8.) nahmen die Interimstrainer Tristan Staat und Florian Zemlin eine Auszeit. Doch wirklich besser wurde es nicht. Abgesehen von schönen Anspielen an den Kreis, von denen Jonas Thümmler sieben verwandelte, lief spielerisch nicht viel zusammen. Jonas Ottsen und Marc Pechstein trafen zumeist nach schönen Einzelaktionen. Das reichte nicht, um die im Aufwind befindlichen Pfälzer (acht Siege am Stück) in Bedrängnis zu bringen.

Empor bekommt in der Defensive keinen Zugriff

In der Defensive bekamen die Gastgeber keinen Zugriff. Mit dem 2,05-Meter-Hünen Dennis Mehler rückte der längste Rostocker nach zehn Minuten ins Abwehrzentrum. Mehler brachte Emotionen ins Spiel, doch die gegnerische Rückraumreihe mit Julius Meyer-Siebert, Pascal Bührer und Jannek Klein war kaum zu stoppen. Darüber hinaus verfügten die Gäste mit Alexander Falk und Lion Zacharias über torgefährliche Außen. 22 Gegentore in einer Halbzeit sprechen für die Offensivqualitäten der Gäste, aber auch gegen die HCE-Abwehr.

Ebenfalls auffällig: Die Ludwigshafener bekamen nahezu jeden Abpraller. Zum Beispiel Meyer-Siebert. Der 22 Jahre alte Gäste-Spieler knallte einen Wurf aus neun Metern an die Latte – und versenkte den Ball im Nachsetzen zum 17:10 in die Maschen.

Die Gäste ziehen zu Beginn der zweiten Hälfte auf 25:15 davon

Wer von den 750 Zuschauern in der ausverkauften Ospa-Arena auf eine bessere zweite Hälfte hoffte, wurde schnell enttäuscht. Empor startete mit vier Fehlversuchen – die Eulen zogen auf 25:15 (34.) davon. Damit war die Partie vorzeitig entschieden.

Mitte der zweiten Halbzeit konnte sich der in der 20. Minute eingewechselte Torhüter Viktor Malchow mehrfach auszeichnen. Am Ende standen für den 19-Jährigen neun Paraden zu Buche, mit denen er die höchste Saisonniederlage verhinderte.

Trotz der hohen Niederlage verabschiedeten die Fans ihr Team mit Applaus. „Das war großartig und hat gut getan“, meinte Tristan Staat.