﻿Empor Rostock: Torhüter Leon Mehler war der einzige Lichtblick

Rostock. Noch sieben Spiele sind in der 2. Handball-Bundesliga zu absolvieren. Für den HC Empor Rostock werden sie zu einer Abschiedstour. Auch im Heimspiel am Sonnabend gegen den HSC 2000 Coburg konnte die Truppe von Trainer Nicolai Andersson den Bock nicht umstoßen. Der HCE zog nach einer ganz schwachen Offensivleistung mit (8:14) den Kürzeren.

Nach der 25:37-Pleite von Hagen waren die Rostocker um Wiedergutmachung bemüht. Doch bereits im ersten Angriff leisteten sich die Hausherren einen Ballverlust. Der Coburger Florian Billek schnappte sich die Kugel und lief auf HCE-Torhüter Leon Mehler zu, doch der Schlussmann parierte großartig.

Es sollte ein Spiegelbild der gesamten Partie werden. Empor stolperte in der Offensive von einer Verlegenheit in die andere. Den Hansestädtern unterliefen viele einfache Passfehler. „Ich habe aufgehört zu zählen“, meinte Coach Andersson.

Statistik Empor: L. Mehler, Malchow – Wilhelm 2, Aukstikalnis 2, Ottsen 3, D. Mehler, Asmussen, Schmidt, Schütze 1, Kohnagel 2, Funke, Thümmler 2, Pechstein 2, Lößner 3. Coburg: Jochens, Apfel, van der Merwe – Runarsson 2, M. Jaeger 6, Dettenthaler, Bis 3, Fuß 3, Ossowski, Billek 3/1, Herzig 2, Krone, Knauer 2, Schäffer 2, Schröder 3. Siebenmeter: Empor keinen, Coburg 1/1. Strafminuten: Empor 6 (plus Rot gegen D. Mehler/25.), Coburg 4 (plus Rot gegen Schäffer/16.).

Seine Mannen spielten zu sehr über die Mitte statt über Außen. Die Coburger mischten im Deckungszentrum Beton an und fingen mehrere Anspiele an den Kreis ab. Empor leistete sich bereits in der ersten Halbzeit 13 technische Fehler. Am Ende waren es 21. „Das ist unfassbar. Das sieht man normalerweise auf diesem Level nicht“, meinte Andersson.

Lediglich 17 der 50 Angriffe waren von Erfolg gekrönt. Eine unterirdische Quote. Dass die Rostocker in Sachen Wurfquote mit 55 Prozent (17 Tore bei 31 Versuchen) auf Augenhöhe mit dem Kontrahenten war (26 Treffer bei 47 Abschlüssen) ist ein Beleg für etliche Ballverluste.

Empor kam nicht ins Tempospiel

Einziger Lichtblick war Leon Mehler. Der Schlussmann glänzte vor 1257 Zuschauern mit zehn zum Teil spektakulären Paraden. Trotzdem kamen die Hausherren nicht ins Tempospiel. Der Coburger Keeper Jan Jochens konnte im ersten Durchgang lediglich zwei Würfe entschärfen. Trotzdem führten die Gäste zur Pause mit 13:8.

Für Dennis Mehler war die Partie zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Der 2,05-Meter-Hüne packte in der Abwehr zu engagiert zu und sah die Rote Karte (25.). Zuvor war der Coburger Jan Schäffer nach einem Foul an Philipp Asmussen des Feldes verwiesen worden.

Pechstein humpelte verletzt vom Feld

Die Rostocker kämpften bis zum Schluss leidenschaftlich in der Abwehr. Dabei mussten sie ab der 46. Minuten auf einen weiteren Abwehrstrategen verzichten. Marc Pechstein humpelte vom Feld, wurde hinter der Bank von Physiotherapeut Marius Dierberg behandelt, konnte aber nicht weitermachen. Fortan bildeten Jonas Thümmler und Christian Wilhelm den Abwehr-Mittelblock.

Der Einsatz der Rostocker Rumpftruppe, die auf Kapitän Robert Wetzel, Tim Völzke, Janos Steidtmann, Nick Witte und Robin Breitenfeldt verzichten musste, stimmte. Andersson war mit der Einstellung, „wie wir gekämpft und verteidigt haben“, zufrieden. Doch spielerisch reicht es aktuell einfach nicht. Das sei in erster Linie Kopfsache, meint Andersson. „Wir sind mental mit zu vielen Sachen beschäftigt.“ Da kommt die Länderspiel-Pause gerade recht.