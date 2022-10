﻿Empor Rostock: Mit altem System zu neuem Schwung

Erleichterung bei den Handballern des HC Empor Rostock: Das Team von Trainer Till Wiechers feiert im Kellerduell bei den Wölfen Würzburg den ersten Saisonsieg. Der Coach hatte die richtige Taktik.

Rostock. Als der Mannschaftsbus des HC Empor am Sonntag in aller Frühe in Rostock ankam, war es noch stockdunkel. Neun Stunden zuvor hatte das Team von Trainer Till Wiechers für einen handballerischen Lichtblick gesorgt. Empor setzte sich im Kellerduell bei den Wölfen Würzburg mit 33:27 (14:12) durch.

„Das war eine Riesenerleichterung“, sagte Janos Steidtmann nach dem ersten Saisonsieg. „Wir haben in den vergangenen Wochen megaintensiv trainiert. Es musste ja irgendwann mal in einem Spiel klick machen“, fügte er hinzu.