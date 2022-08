Die Handballer des HC Empor Rostock treffen in der zweiten Runde des DHB-Pokals auf den Bundesligisten VfL Gummersbach. Dennoch war Geschäftsführer Stefan Güter nicht ganz zufrieden. Ein Los später wartete ein anderer Name.

Rostock. Für die Handballer des HC Empor Rostock hat sich der Wunsch nach einem Pokal-Heimspiel gegen einen Bundesligisten erfüllt. Das Team von Trainer Till Wiechers empfängt am 19. oder 20. Oktober den VfL Gummersbach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empor-Geschäftsführer Stefan Güter war dennoch nicht ganz zufrieden. „Schade, ein Los später wäre schöner gewesen“, sagte er. Speerwurf-Europameister Julian Weber hatte nach dem Supercup zwischen dem THW Kiel und Meister SC Magdeburg (36:33) die 16 Paarungen der zweiten Runde gezogen. Direkt nach Gummersbach folgte der THW Kiel.

Lesen Sie auch

Die Partie gegen Gummersbach wird aller Voraussicht nach in der Ospa-Arena ausgetragen. Die Stadthalle steht nicht zur Verfügung. Den ursprünglich in Erwägung gezogenen Umzug in das Neubrandenburger Jahnsportforum oder in die Schweriner Sport- und Kongresshalle schloss Güter aus. Das Duell der beiden Altmeister sei zwar attraktiv, doch mit einem Zuschauer-Ansturm sei nicht zu rechnen, meint er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Vorsaison gewann Empor gegen Gummersbach

In der Vorsaison gewann der HCE, der am Montagabend die HSG Nordhorn-Lingen überraschend mit 22:20 bezwungen und damit den Sprung in die Runde der letzten 32 Mannschaften perfekt gemacht hatte, das Heimspiel gegen Gummersbach mit 34:33.

„Vielleicht können wir den Erfolg noch einmal wiederholen“, hofft Güter. Womöglich klappt es dann auch noch mit dem THW Kiel.