﻿Empor Rostock verabschiedet sich mit Derby-Niederlage

Wahlen

Im ersten Wahlgang der OB-Wahl in der Landeshauptstadt hat sich Amtsinhaber Rico Badenschier klar durchgesetzt. Der SPD-Mann muss aber am 18. Juni gegen Leif-Erik Holm in die Stichwahl, der erklärt: Er wolle der erste AfD-OB in einer Landeshauptstadt werden.