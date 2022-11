﻿Empor Rostock verschläft die Anfangsphase

Schwache Abwehr, Fehler im Angriff – die Handballer des HC Empor Rostock waren im Auswärtsspiel gegen den HSC 2000 Coburg chancenlos. In einer Partie mit einem Hoch und vielen Tiefen zogen die Mecklenburger mit 29:35 den Kürzeren.

Coburg. Die Startphase in den Sand gesetzt, schier aussichtslos in Rückstand geraten, die Partie kurzzeitig noch einmal spannend gemacht und am Ende doch klar verloren – für die Handballer des HC Empor Rostock war im Auswärtsspiel gegen den HSC 2000 Coburg nichts zu holen. Die Ostseestädter kassierten in Nordbayern eine 29:35 (12:19)-Niederlage.