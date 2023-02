﻿Rache ist süß: Rostock Dolphins bezwingen Pfeffersport

Die Tabellenführung verteidigt, die weiße Heimweste gewahrt – die Handballerinnen des Rostocker HC Bleiben in der 3. Liga das Maß aller Dinge. Die Dolphins bezwangen Pfeffersport mit 28:22. So fanden sie ins Spiel.

Rostock. Mit einem strahlenden Lächeln ging Lena Clasen auf die obligatorische Abklatschtour mit den Fans. Die Torhüterin des Rostocker HC war in vielerlei Hinsicht zufrieden. Die Dolphins haben das Heimspiel gegen Pfeffersport mit 28:22 (15:12) gewonnen und damit sowohl die Tabellenführung in der 3. Liga verteidigt als auch die weiße Heimweste gewahrt.

Damit machten die Dolphins einen weiteren Schritt in Richtung Staffelsieg. Sechs Runden vor dem Saisonende haben die Hansestädterinnen vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Frankfurter HC.

„Die härtesten Spiele kommen noch“, meint Nicole Rotfuß mit Blick auf die Topduelle am kommenden Wochenende in Frankfurt, bei der zweiten Mannschaft des Buxtehuder SV (19. März) und zu Hause gegen den SV Henstedt-Ulzburg (25. März). Ähnlich sieht es Lena Clasen: „Wir wollen ganz oben bleiben, haben aber noch schwierige Spiele vor uns. Frankfurt ist so ein Vier-Punkte-Spiel.“

Rache ist süß. Die Hansestädterinnen hatten vor zwei Wochen das Hinspiel in Berlin mit 25:27 verloren. „Von daher hatten wir etwas gutzumachen“, meinte Trainer Dominic Buttig. „Der Sieg war für das Selbstbewusstsein wichtig, weil wir im Hinspiel an uns selbst gescheitert sind“, meinte Lena Clasen.

Die 21 Jahre alte Schlussfrau hatte Probleme, ins Spiel zu kommen. „Lena ist schwach gestartet. Wir wollten schon wechseln, aber sie hat sich ins Spiel gearbeitet“, resümierte Buttig. „Ich habe gemerkt, dass ich immer mehr Finger an die Bälle kriege“, freute sich Clasen.

Torhüterin Lena Clasen war in wichtigen Phasen zur Stelle

Die Maschinenbau-Studentin war in wichtigen Phasen zur Stelle. Zum Beispiel kurz vor dem Wechsel, als sich die Rostockerinnen, die zuvor mehrfach mit zwei Treffern in Rückstand lagen, auf 15:12 absetzen konnten. Oder Mitte der zweiten Halbzeit, als sie sieben Minuten lang ihr Tor vernagelte. Maßgeblichen Anteil daran hatte die Abwehr, die die Berliner Fernschützinnen Fabienne Kunde und Ann-Catrin Höbbel gut im Griff hatten. Auf Seiten der Gäste ging die meiste Torgefahr von Josephine Dähne (9 Tore) und Paula Förster (6) aus.

„Offensiv haben wir immer Lösungen gefunden“, konstatierte Trainer Buttig zufrieden. Lara Brezenci (2), Martina Corkovic und Nicole Rotfuß (2) schraubten das Ergebnis auf 27:18 (50.). Die Entscheidung. In den letzten zehn Minuten war auf beiden Seiten die Spannung etwas raus.

RHC: Clasen, Peters – Pieth, Brezenci 11/4, Hinz, Johannisson 1, Punzius, Reimer 2, Grützner 1, Bunke 1, Strack 1, Corkovic 3, Köppen 2, Rotfuß 6.

Siebenmeter: RHC 5/4, Pfeffersport 2/1.

Strafminuten: RHC 6, Pfeffersport 6.