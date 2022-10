﻿Rostock Dolphins wahren weiße Weste

Sechster Sieg im sechsten Spiel – die Handballerinnen des Rostocker HC haben ihre weiße Weste gewahrt. Die Dolphins behielten beim TSV Wattenbek mit 38:32 die Oberhand. So lief das Spiel.

Wattenbek. Die Handballerinnen des Rostocker HC haben am Sonntagnachmittag ihr Nachholspiel beim TSV Wattenbek mit 38:32 gewonnen und bleiben somit als einziges Team der 3. Liga Nord-Ost verlustpunktfrei. Nach sechs Partien haben die Dolphins 12:0 Punkte auf ihrem Konto und sind ihrem Ziel, vorzeitiger Klassenverbleib, wieder einen Schritt näher gekommen.

Es war ein deutliches härteres Stück Arbeit für das Team von der Warnow, als es die geworfenen 38 Treffer vermuten lassen. Zwar führten die Delfine von Beginn an, entscheidend absetzen konnten sie sich allerdings in einer torreichen Partie erst in den Schlussminuten.

Als Lara Brezenci in der 53. Minute einen Siebenmeter im Nachwurf verwandelte und Emily Selle zwölf Sekunden später zum 34:28 traf, schien die Partie gelaufen, aber Wattenbeks Trainer Mannhard Bech nahm seine letzte Auszeit. In der Fogezeit kam der TSV noch einmal auf 32:35 (57.) heran. Doch mehr ließen die Gäste nicht zu.

„Es war ein Spiel voller Tore mit viel Laufarbeit und vielleicht ein paar technischen Fehlern zu viel. Aber wir arbeiten in Abwehr und Angriff immer besser zusammen, die Fortschritte sind sichtbar. Trotzdem müssen wir weiter daran arbeiten, da oben zu bleiben“, sagte die neunfache Torschützin Lara Brezenci.

Trainer Buttig: Unsere Angriffsleistung war top

Trainer Dominic Buttig war stolz auf sein Team: „Unsere Angriffsleistung war top. Was wir uns vorgenommen haben, Wattenbek in der Abwehr in Bewegung zu kriegen, ist sehr, sehr gut aufgegangen.“

Die nächste Partie wird am kommenden Sonntag um 16 Uhr beim Berliner TSC sein.

RHC: Peters, Clasen – Hinz, Brezenci 9/2, Strack 5, Johannisson 2, Naussed 2, Reimer 4, Bunke 3, Corkovic 6/1, Köppen 1, Rotfuß 2, Selle 4.

Siebenmeter: TSV 1/1, RHC 4/3.

Strafminuten: TSV: 6, RHC 12.

Von Olaf Meyer