Das ehemalige Fly-In in Greifswald und das Genesis in Wusterhusen haben lange zu den legendärsten Großraum-Tanztempeln in MV gezählt. Doch mittlerweile sind die Zeiten der Diskotheken Geschichte. Woran liegt das? Mitinhaber Volker Fritzsche erinnert sich – auch an besondere Feiern in DDR-Zeiten.