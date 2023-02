﻿Ziel der Rostock Dolphins: Mit voller Pulle Richtung Aufstiegsrunde

Eigentlich wollte der Kieler U-Boot-Bauer ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) 2024 mit der Produktion an seinem neuen Standort in Wismar starten. Nun hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass sich der Start verzögert. Was der Grund ist und wie es für die Menschen, die auf die Jobs in der Schiffsproduktion warten, weitergeht.