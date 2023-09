﻿Rostocker HC feiert ersten Sieg und den Geburtstag von Nele Reimer

Rostock. Die Spielerinnen des Rostocker HC hatten in der Kabine den Platz von Nele Reimer hübsch dekoriert. Ein kleines Präsent lag für die Kapitänin, die am Sonnabend ihren 27. Geburtstag feierte, auch bereit. Das schönste Geschenk folgte wenig später auf dem Spielfeld. Mit dem 36:33 (17:18)-Erfolg über Pfeffersport Berlin fuhren die Rostocker Handballerinnen ihre ersten Punkte in der noch jungen Drittliga-Saison ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RHC-Trainer Dominic Buttig hatte vor der Partie versprochen, dass seine Schützlinge im Vergleich zur Vorwoche (17:19 bei Grün-Weiß Schwerin) insbesondere im Angriff effektiver sein wollen. Dieses Vorhaben setzten die Gastgeberinnen, bei denen neben den verletzten Nicole Rotfuß und Aenna Schult auch Torfrau Lena Clasen (Urlaub) fehlte, in die Tat um.

Polnische Neuzugänge zeichneten sich aus

Allerdings: Der RHC offenbarte vor 150 Zuschauern in der Fiete-Reder-Halle große Probleme in der Defensive. „Wir waren hinten nicht konsequent genug“, räumte Nele Reimer ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Pause bekamen die Hansestädterinnen das Kreisspiel der Pfeffersport-Truppe besser in den Griff. Die Buttig-Sieben war fortan konsequenter in der Balleroberung und im Abschluss. Hier zeichneten sich neben Megan Pieth vor allem die beiden polnischen Neuzugänge Patryca Drewnik und Lidia Halawczak aus, die jeweils acht Tore erzielten.

Der RHC wandelte einen 17:19-Rückstand in eine 20:19-Führung um und zog in der Folgezeit auf 26:20 (38.) und 33:26 (47.) davon. Erst in den Schlussminuten konnten die Gäste den Rückstand etwas verkürzen.

RHC-Coach: „Den Erfolg gemeinsam verdient“

„Die Mädels wollten auch bei einer klaren Führung in den letzten fünf Minuten immer noch Tempo machen. Dabei passierten einfache Fehler, die Pfeffersport noch einmal etwas herankommen ließen“, erklärte Trainer Buttig, der insgesamt zufrieden war: „Wir haben es im Angriff deutlich besser gemacht als in Schwerin. Insbesondere im ersten Durchgang sind uns allerdings zu viele einfache Fehler passiert, die von einem guten Kontrahenten konsequent bestraft wurden. Am Ende haben wir uns diesen Erfolg aber gemeinsam verdient.“

Den Schlusspunkt aus Rostocker Sicht setzte Nele Reimer mit ihrem sechsten Treffer. Nach einem geselligen Zusammensein mit Sponsoren und Fans ging die Mannschaft feiern – den Sieg und Nele Reimers Geburtstag.

RHC: Peters, Zidorn – Johannisson 2, Reimer 6/3, Siemko, Grützner 4, Halawczak 8/1, Wolf, Drewnik 8, Ockert, Köppen 1, Pieth 7

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Siebenmeter: RHC 5/4, Pfeffersport 3/3

Strafminuten: keine

OZ