﻿Lara Brezenci lässt Rostock Dolphins jubeln

Sieg in der Schlusssekunde: Die Handballerinnen des Rostocker HC haben das Spitzenspiel gegen SG Todesfelde/Leezen mit 29:28 gewonnen. Zwei Minuten vor Schluss lagen die Gastgeberinnen noch mit 26:28 im Rückstand. So lief die Aufholjagd.

Rostock. Es liegt Spannung in der Luft, als Lara Brezenci zum Siebenmeterpunkt geht. Die Kroatin schnappt sich den Ball, zieht ab und trifft. Sieg in der Schlusssekunde. Jubelnd fallen sich die Handballerinnen des Rostocker HC nach dem 29:28 (13:14)-Erfolg im Drittliga-Spitzenspiel gegen die SG Todesfelde/Leezen in die Arme. Das Team von Trainer Dominic Buttig feiert im dritten Spiel den dritten Sieg.

Die gut 350 Zuschauer in der Rostocker Fiete-Reder-Halle bekamen von beiden Teams in den gesamten 60 Minuten einen offenen Schlagabtausch geboten, der die Fans beider Lager nach dem Schlusspfiff zum stehenden Applaus veranlasste.

Schon der Start war nichts für schwache Nerven. Erst scheiterte Martina Corkovic mit einem Strafwurf, dann erzielte Celin Kellert die Führung für die Rostockerinnen. Die Gäste glichen im Gegenzug aus und erhielten dann ebenfalls einen Strafwurf zuerkannt, den Lena Clasen im RHC-Kasten parierte. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine vier Spielminuten vergangen.

Beide Mannschaften waren um Tempohandball bemüht, dabei ging mitunter allerdings etwas die Genauigkeit verloren. Nach dem 13:12 durch Hanna Naussed (29.) lagen die Gäste über weite Strecken vorn.

Lara Brezenci erzielt in der Schlussphase einen Hattrick

Die SG führte 21:18 (42.) und 26:23 (52.), doch die Ostseestädterinnen kämpften sich immer wieder heran – auch nach dem 26:28 (58.). Von da an traf nur noch Lara Brezenci. Zunächst erzielte die Linkshänderin den Anschlusstreffer, dann eine Minute vor der Schlusssirene den umjubelten Ausgleich. Die Gäste vertändelten ihren letzten Angriff, Dominic Buttig nahm 20 Sekunden vor Schluss seine Auszeit. Der letzte Angriff der Dolphins konnte nur auf Kosten eines Strafwurfs unterbunden werden. Zum vierten Mal in diesem Spiel ging Lara Brezenci an den Punkt und verwandelte.

„Aus meiner Sicht hat der RHC das Spiel nicht gewonnen, sondern wir haben das Spiel verloren. Wir haben die drei letzten Angriffe zu leichtfertig aus der Hand gegeben, so etwas wird in der dritten Liga konsequent bestraft“, war SG-Trainerin Laura Groke zu Recht enttäuscht. Dominic Buttig räumte ein: „Todesfelde hätte sicher die Punkte auch verdient gehabt. Wir hatten zum Schluss das Glück auf unserer Seite. Aber meine Mannschaft hat sich nicht aufgegeben und sich damit dieses Glück erkämpft.“

RHC: Clasen, Peters – Brezenci 8/4, Johannisson 1, Schuck, Selle, Naussed 2, Kellert 4/2, Bunke 2, Strack 2, Corkovic 4, Köppen 2, Fränk 1, Rotfuß 3.

Siebenmeter: je 7/6.

Strafminuten: RHC 6, SG 8.

Von Stefan Ehlers/Olaf Meyer