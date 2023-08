﻿Empor Rostock gegen Stralsunder HV – so lief der Test mit Derby-Charakter

Rostock. Im Testspiel der beiden Handball-Drittligisten aus MV setzte sich am Mittwoch Gastgeber HC Empor Rostock gegen den Stralsunder HV mit 31:23 (15:11) durch. Für den HCE war es der dritte Sieg in der Vorbereitung, für den SHV die dritte Niederlage.

Das nach dem Zweitliga-Abstieg neu formierte Team von HCE-Coach Nicolaj Andersson startete vor mehr als 200 Zuschauern in der Fiete-Reder-Halle stark und glänzte zu Beginn mit einer überragenden Abwehrleistung. Fünfeinhalb Minuten dauerte es, bis der SHV den ersten Treffer erzielte.

Die Rostocker machten den kompakteren und eingespielteren Eindruck und hatten in der ersten Halbzeit mit Torhüter Robert Wetzel den besseren Torhüter. Doch das SHV-Team fand besser in den prestigeträchtigen Test und verkürzte den zwischenzeitlichen sechs-Tore-Rückstand bis zur Pause.

Im weiter fairen, temporeichen und attraktiven Duell, in dem blieb Empor dominant, zog auf 28:16 (49.) davon. Im Tor machte Jannis Kominek einen guten Job. Auf dem Feld glänzte der wieselflinke Jesper Schmidt mehrfach. Das SHV-Team von Trainer Steffen Fischer hielt tapfer dagegen. Die Niederlage abwenden konnten die Sundstädter aber nicht.

Für Empor dritter Test-Sieg, für SHV dritte Niederlage

Für beide Mannschaften geht die Saisonvorbereitung den gesamten August über noch weiter. Die Rostocker ziehen sich in der Zeit vom 17. bis 20 August in ein Trainingslager auf die Insel Lolland in Dänemark zurück, wo ein Testspiel gegen den Zweitligisten Sydhavsörne geplant ist. Zuvor will sich das Andersson-Team am Mittwoch (18. August, 18 Uhr) gegen Zweitliga-Aufsteiger EHV Aue weitere Wettkampfpraxis holen – weil Empor im DHB-Pokal nicht antreten darf, wird das Duell gegen die Erzgebirgler der letzte Test vor dem Liga-Start sein.

Der Stralsunder HV empfängt am ersten Drittliga-Spieltag den Oranienburger HC (Sonnabend, 2. September, 17 Uhr). Empor spielt am 3. September in der Fiete-Reder-Halle in Marienehe gegen den TSV Altenholz. Anwurf ist um 16 Uhr.

HCE: Kominek, R. Wetzel, Malchow – Costa-Dias 3, Meuser 3, Austikalnis 2, Mamporia 2, Kjaergaard-Pedersen 2, D. Mehler 2, Siegler 5, Schmidt 8/3, Schütze 2, Zimmer n.e., Pechstein 2, Schultz n.e..

SHV: Uhl, Brüggmann n.e. – Serafimovics 2, Scheminski 2, Sagij, Mojzis 1, Brandt, Wark 3, Pachmann 4, Chernakow 3, Skroblien 5/1, Berger 2, Schulz, von Troil 1, Schröter.

Siebenmeter: Empor 3/3; SHV 4/2.

Strafminuten: HCE -, SHV 4.

OZ