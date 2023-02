﻿Vorher gab es Bier und Koks: Rostocker Brandon H. soll Hertha-Fan totgeprügelt haben

Brandon H. wollte einen Fußballabend mit einem Freund erleben, doch es endete in einer Katastrophe. Der Rostocker und Hansa-Fan soll in Berlin einen Anhänger von Hertha BSC so geschlagen habe, dass dieser daraufhin starb. Jetzt steht er vor Gericht und äußert sich über seinen Anwalt erstmals zur Tat.

Brandon H. aus Rostock vor dem Landgericht in Berlin mit seinem Anwalt. Ihm wird vorgeworfen, in Berlin einen Fußballfan von Hertha BSC so schwer verletzt zu haben, dass dieser an den Folgen starb.

Rostock/Berlin. Als Brandon H. am 19. Mai 2022 in Rostock in den Mercedes eines Bekannten steigt, freuen sich beide auf einen tollen Fußballabend in Berlin. Hertha gegen HSV, Relegation um die Bundesliga, Emotionen pur.

Brandon H. hat seine Hansa-Jacke angezogen und sich auch sonst vorbereitet: Im Gepäck hat er drei Flaschen Bier, eine Flasche Wodka, zwei Colas zum Mixen und mindestens eine Linie Kokain. Eine gefährliche Mischung, die am Ende des Abends einem Menschen das Leben kosten wird. Diese Schlagzeile schockiert kurz darauf das Land: „Hansa-Fan soll Anhänger von Hertha totgeprügelt haben.“

Hansa-Fan Brandon H.: Mit ihm kann man gut „rumalbern“

Am Freitag, etwa ein Dreivierteljahr nach diesem schicksalhaften Tag, sitzt Brandon H. auf der Anklagebank am Landgericht Berlin. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-jährigen Rostocker Körperverletzung mit Todesfolge vor. Bei einem Streit vor dem Berliner Olympiastadion soll er einen Fußballfan so geschlagen haben, dass dieser darauf zunächst ins Koma fiel und später verstarb.

Vor den Fotografen versteckt sich der Rostocker unter einer dicken blauen Daunenjacke mit Kapuze. Später zeigt er sich mit hellblauem, gebügelten Hemd, blauen Jeans und weißen Turnschuhen, der Bart ist akkurat geschnitten. Wer ist der Mann, den die Öffentlichkeit bislang nur als prügelnden Hansa-Fan kennt?

Die 40. Strafkammer am Landgericht Berlin. © Quelle: Alexander Müller

Brandon H. kommt aus Rostock und ist gelernter Hafenlogistiker. Zur Tatzeit war er arbeitslos. Er mag eigentlich Hansa – das Spiel in Berlin wollte er nur aus Interesse sehen. Ein Bekannter, sein Fahrer an dem besagten Fußballabend, beschreibt ihn im Zeugenstand als netten Typen, mit dem man „lustig rumalbern“ könne, der aber ab und zu Drogen nimmt. Er rauche Marihuana und konsumiere weißes Pulver durch die Nase.

Seine Verlobte, ebenfalls als Zeugin geladen, erzählt von ihrem gemeinsamen Kinderwunsch. Dabei bleibe es auch trotz der Anklage: „Wenn man sich liebt, dann hält man zueinander“, sagt sie. Den Antrag machte sie ihm während eines Besuchs in der Untersuchungshaft. Später, nach der Entlassung, feierten sie die baldige Hochzeit bei Essen und Wein beim Griechen in Rostock.

Verteidiger schildert den Tag der Prügelattacke in Berlin

Brandon H. spricht während des ersten Prozesstages nur wenig. Er redet leise und etwas vernuschelt. Fragen des Gerichts zu seiner Verlobung beantwortet er mit nur wenigen Wörtern. Zur Tat selbst lässt er seinen Verteidiger reden, der den Tag minutiös schildert.

16 Uhr sei es in Rostock losgegangen. Als Brandon H. seine Hansa-Jacke anzog, habe er noch gedacht, „das gibt keinen Ärger heute“. Zusammen mit seinem Bekannten geht es in dessen Mercedes in die Hauptstadt. Dort kommen sie allerdings etwas zu spät an. Das Fußballspiel hat schon begonnen, als sie das Olympiastadion betreten. „Beim Spiel war ich in sehr guter Stimmung, weil ich schon Bier getrunken hatte.“ Dazu eine Dreiviertelflasche Wodka im Auto und eine Linie Kokain. Im Stadion gibt es dann ein weiteres Bier und nach Abpfiff nochmal zwei. „Alkohol macht mich eigentlich nicht aggressiv, es entspannt mich eher.“

Nach dem Spiel, Hertha hat gerade noch so den Klassenerhalt geschafft, geht es zurück zum Auto. Der Start der Rückfahrt gestaltet sich schwierig. Tausende Fans wollen nach Hause, die Straßen sind verstopft. Der Bekannte von Brandon H. muss immer wieder bremsen, es geht kaum voran. Dann übersehen die beiden einen Fußgänger. Der Mercedes kommt gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Der Mann vor dem Auto – ein Fußball-Fan – reagiert verärgert. Er schimpft, zeigt zwei Stinkefinger und haut mit der Faust auf die Motorhaube – so schildert es der Anwalt. In den Sekunden danach trifft Brandon H. eine Entscheidung, die schwere Folgen haben wird. Er steigt aus. Seinem Kumpel sagt er noch: „Ich kläre das jetzt.“

Was draußen dann passiert sein soll, schildert der Verteidiger des Rostockers so: Es habe zunächst ein Wortgefecht gegeben. „Was willst du von uns?“, soll der Rostocker gerufen haben. Dann soll der Fußgänger Brandon H. auf die Ohren gehauen haben. „Ich habe daraufhin einfach nach vorne geschlagen, ohne Ziel.“ Der andere sei daraufhin plötzlich umgefallen. „Das hat mich selbst total schockiert. Das war so ein großer und starker Mann.“ Und: Ohne den Alkohol im Blut wäre er wahrscheinlich im Auto sitzen geblieben.

Ein wütender Mob habe daraufhin auf ihn eingeprügelt und am Bein verletzt. Der Rostocker floh und irrte durch Berlin. Später erreichte er seinen Kumpel, der ihn mit dem Auto einsammelte. Auf der Rückfahrt sprachen die beiden kaum ein Wort.

Als die Polizei in Rostock klingelte, war Brandon H. erleichtert

Zurück in Rostock habe Brandon H. versucht, erst mal alles zu verdrängen. „Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Nachspiel hat.“ Dass der Mann aus Berlin ins Koma gefallen ist, habe er aus den Medien erfahren. „Ich war traurig und verzweifelt.“ Wegen eines Trauerfalls in der Familie habe er sich nicht gestellt. Die spätere Verhaftung durch die Polizei sei eine große Erleichterung gewesen.

Der Anwalt von Brandon H. beendet seine Rede mit Worten des Bedauerns: „Es gab keinen Tag, an dem ich nicht an das Opfer und seine Familie gedacht habe. Es tut mir unendlich Leid und ich kann mich nur entschuldigen, auch wenn ich weiß, dass die Entschuldigung niemals angenommen werden kann.“

Es sind sieben weitere Prozesstage angesetzt. Die Verhandlung wird am 28. Februar fortgesetzt.