﻿Hansa Rostock spielt 1:1 in Hannover: Dressels Traumtor reicht nicht zum Sieg

12.03.2023, Niedersachsen, Hannover: Fußball: 2. Bundesliga, Hannover 96 - Hansa Rostock, 24. Spieltag, Heinz von Heiden-Arena. Rostocks Kai Pröger (l) versucht Hannovers Louis Schaub zu stoppen. Foto: Gregor Fischer/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

Hannover. Den Befreiungsschlag verpasst, aber nach der Heimpleite gegen Karlsruhe (0:2) eine Reaktion gezeigt: Hansa Rostock sicherte sich am Sonntag im Krisenduell bei Hannover 96 ein 1:1 (0:0) und damit einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf. Dennis Dressel hatte die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner vor 31 600 Zuschauern in Führung gebracht (44.), Max Besuschkow (61.) traf für die Niedersachsen zum Ausgleich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa startete mit einer völlig neu formierten Abwehrreihe. Innen verteidigten wie erwartet Malone und Meißner, die rechte Seite übernahm Neidhart, die linke beackerte Anderson Lucoqui. Erstmals in diesem Jahr im Kader waren der Ex-Hannoveraner Hinterseer und Thill. Premiere auch für Elias Hoffmann: Der Keeper der U19, die tags zuvor den Klassenerhalt in der Nachwuchs-Bundesliga perfekt gemacht hatte, saß auf der Bank. Die Torhüter Nummer zwei und drei, Körber und Hagemoser, fehlten verletzungsbedingt.

Glöckner krempelt Abwehr komplett um

Die erste Möglichkeit des Spiels vergab Momuluh für die 96er, sein Distanzschuss verfehlte Kolkes Gehäuse knapp (6.). Zwei Minuten nach diesem Versuch erzielte Nielsen die Führung für die Gastgeber (8.). Doch sie jubelten nur kurz: Schiedsrichter Siebert nahm den Treffer nach Videobeweis zurück. Ernst hatte im Duell mit Neidhart den Fuß zu hoch genommen. Glück für Hansa - wie schon eine Woche zuvor gegen den KSC, als der VAR ebenfalls zugunsten der Rostocker eingriff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die in diesem Jahr noch sieglosen Hannoveraner dominierten zunächst das Geschehen, doch auch Hansa kam zu einer ersten guten Möglichkeit. Bei Prögers Chance ging Muroya dazwischen und blockte den Ball zur Ecke (14.). Hansas Hintermannschaft wirkte in der Anfangsphase anfällig, doch Hannovers Offensivaktionen waren nicht zwingend genug.

Dressels Kunstschuss schlägt im rechten Winkel ein

Das anfängliche Tempo konnte Hannover nicht halten, der FC Hansa fand zunehmend besser ins Spiel und hatte in der Schlussphase des ersten Durchgangs seine stärkste Phase. Bei Schumachers Schuss aus der zweiten Reihe musste 96-Keeper Zieler nachfassen (40.). Die Glöckner-Elf war jetzt am Drücker und konnte kurz vor dem Pausenpfiff endlich wieder über ein Tor jubeln: Dressel nahm einen abgeblockten Ball mit der Brust an, zog von der Strafraumgrenze volley mit links ab und zirkelte den Ball rechts in den Winkel (44.). Ein Traumtor – das erste für den Ex-Münchener im Hansa-Trikot.

Riesenjubel bei rund 5000 angereisten Rostock-Fans in der Arena. Es war der erste Treffer für Glöckners Mannschaft seit mehr als 350 Minuten und das zweite in diesem Jahr. Zuletzt hatten die Mecklenburger beim Auswärtssieg in Bielefeld (1:0) getroffen.





Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannover startete startete nach dem Rückstand verunsichert in den zweiten Durchgang, die Hanseaten hielten die Niedersachsen von ihrem Tor fern. Der Ausgleich fiel wie aus dem Nichts: Nach einer von Torschütze Dressel unglücklich verlängerten Ecke war im Zentrum Besuschkow zur Stelle und glich aus (61.).

Verhoek, Ingelsson und Malone scheitern an Ex-Nationaltorwart Zieler

Der Treffer war die Initialzündung für weitere Attacken der 96er. Unmittelbar nach dem 1:1 verhinderte Kolke gegen Schaub einen schnellen Rückstand. Das vermeintliche 2:1 für Hannover pfiff Referee Siebert wegen einer Abseitstellung zurück. Auch Hansa sendete wieder ein Lebenszeichen: Verhoek hatte die erneute Führung auf dem Kopf, scheiterte aus Nahdistanz aber an Zieler (69.). Auch Ingelsson fand seinen Meister in dem Ex-Nationalkeeper (73.), ebenso wie Malone (80.).

Vor der Länderspielpause empfängt Hansa am kommenden Sonntag Fortuna Düsseldorf und startet den nächsten Versuch, die Heimmisere zu beenden.

Hansa: Kolke – Neidhart, Malone, Meißner, Lucoqui – Fröde (75. Lee), Dressel – Pröger (90. Pröger), Ingelsson, Schumacher – Verhoek (84. Hinterseer).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tore: 0:1 Dressel (44.), 1:1 Besuschkow (61.).