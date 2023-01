﻿Hansa Rostock: 15 Verträge laufen aus – Mittelfeld-Abräumer Fröde will gern bleiben

Rostock. Die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundsliga hat gerade erst begonnen, doch schon jetzt scheint klar: Bei Hansa Rostock wird es am Saisonende den nächsten großen Umbruch geben. Bei mindestens 15 Spielern laufen die Verträge im Sommer aus. Jetzt ist der erste Profi in die Offensive gegangen, der das Trikot mit der Kogge über das Saisonende hinaus tragen möchte. Lukas Fröde sieht seine Zukunft auch weiterhin in Rostock.

„Nach eineinhalb Jahren kann ich ein Resümee ziehen. Für mich war es eine durchweg positive Zeit, es macht mir Riesenspaß bei Hansa. Wir haben unsere Ziele bisher erreicht und stehen auch jetzt ordentlich da“, sagt Mittelfeldmann Fröde und signalisiert, dass die Türen für Vertragsgespräche mit den Verantwortlichen bei ihm weit offen stehen. „Ich bin jeden Tag hier, meine Handynummer ist bekannt. Die Voraussetzungen sind da, wir werden sicher irgendwann in den Austausch gehen und Lösungen finden.“

Defensivspezialist Fröde ist Hansas zweitbester Torschütze

Der gebürtige Hesse wechselte in der Saison 2021/22 vom Karlsruher SC zunächst auf Leihbasis zu Hansa. Vor dieser Spielzeit verpflichteten die Rostocker den 1,92-Meter-Mann dann fest. Fröde erwies sich schnell als guter Griff, war unter Jens Härtel gesetzt und ist auch bei dessen Nachfolger Patrick Glöckner erste Wahl. In dieser Saison ist der kopfballstarke Defensivspezialist, der als „Sechser“ oder auch mal als Innenverteidiger eine zentrale Rolle beim Zweitligisten spielt, mit drei Treffern sogar zweitbester Torschütze nach Kai Pröger (6).

Fröde stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen und absolvierte an der Weser auch seine ersten Partien im Männerbereich. Für die Profis der Bremer lief er in zwölf Bundesliga-Spielen auf. Eine Etage tiefer stand der Rechtsfuß bei den Würzburger Kickers, dem MSV Duisburg und dem KSC unter Vertrag, bevor er zu Hansa wechselte.

Vertragsverlängerung in Rostock nur Formsache?

Eine Verlängerung seines Kontrakts in Rostock wäre im Falle des Klassenerhalts wohl nur Formsache. „Jetzt kennen mich hier alle – als Spieler, als Mensch als Charakter. Daraus ergibt sich ein Gesamtbild, das die Sportliche Führung bewerten wird“, sagt Fröde, der bei Hansa zu den Führungsspielern zählt und auch dem Mannschaftsrat angehört.

Neben Frödes Kontrakt enden im Juni auch die Verträge von Lee, Lucoqui und van Drongelen (alle Leih-Ende) sowie Kolke, Malone, Scherff, Ananou, Munsy, Breier, Schumacher, Duljevic, Ingelsson, Litka und Dietze.

16 Profis mindestens bis 2024 an Hansa gebunden

15 Spielerverträge sind über das Saisonende hinaus bis 2024 datiert, wobei bei mehreren Profis (Meißner, Thill, Hinterseer, Strauß, Schröter) fraglich ist, dass sie bis zu ihrem Vertragsende in Rostock bleiben. Der Schwede Nils Fröling ist als einziger Hansa-Profi bis 2025 an den Verein gebunden – wenn Hansa den Klassenerhalt schafft.

Dass der noch ein hartes Stück Arbeit erfordern wird, ist allen nicht erst seit der 0:2-Niederlage beim Rückrundenauftakt in Heidenheim bewusst. „Klar ist es eng“, weiß Lukas Fröde: „Wir müssen auf der Hut sein.“