﻿Hansa Rostock kassiert 2:5-Klatsche gegen Fortuna Düsseldorf: War’s das für Patrick Glöckner?

Desaster im Ostseestadion: Hansa Rostock verliert 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf

In der 2. Bundesliga spielte der FC Hansa Rostock am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf. Es wurde eine Katastrophe für die Koggen-Mannschaft, die mit 2:5 unterlag. Lesen Sie hier alles Wichtige noch einmal in unserem OZ-Liveticker!