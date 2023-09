﻿Hansa Rostocks A-Junioren verlieren überraschend deutlich gegen Jena

Rostock. Die A-Junioren des FC Hansa Rostock mussten am Sonnabend, 9. September, einen Rückschlag einstecken. Im vorgezogenen Heimspiel des 7. Spieltags der Bundesliga Nord/Nordost unterlagen sie vor rund 100 Zuschauern im Volksstadion mit 0:3 (0:1) gegen den FC Carl Zeiss Jena. Die fünfte Niederlage im sechsten Pflichtspiel der laufenden Saison war in der Höhe überraschend, besonders weil die Ostseestädter einen Aufwärtstrend erkennen ließen nach dem 4:2-Sieg gegen den SV Meppen und der knappen 1:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen Hertha BSC.

„Diesmal hat es an allem gefehlt. Wir waren von Anfang an überhaupt nicht gut im Spiel, haben gar nicht den spielerischen Ansatz gefunden, den wir spielen können. Jena hat uns mit relativ einfachen Mitteln – vielen langen Pässen, zweiten Bällen und Zweikämpfen – den Schneid abgekauft“, analysierte Hansa-Trainer Christian Rahn. Er wollte seinen Spielern nicht den Willen und die Einstellung absprechen. „Aber das war mit Abstand die schwächste Saisonleistung“, betonte der 44-Jährige. „Gegen Jena dürfen wir uns, gerade zu Hause, nicht so präsentieren. Wir haben einiges zu tun in den nächsten Wochen.“

Tim Krohn verpasst die Führung für den FC Hansa

Die Rostocker waren um Spielkontrolle bemüht, suchten auch unter Druck spielerische Lösungen. Teilweise lief der Ball ordentlich durch die Reihen der jungen Hanseaten. Doch vor dem gegnerischen Tor wurde es selten richtig gefährlich. Die beste Chance hatte Stürmer Tim Krohn, der nach einem Querpass am stark reagierenden Jenaer Torwart scheiterte (24.). Auf der Gegenseite nutzten die Gäste eine ihrer wenigen Chancen und gingen neun Minuten vor der Pause, beinahe wie aus dem Nichts, in Führung.

Wer auf eine Reaktion des FC Hansa gehofft hatte, wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit enttäuscht. Die Thüringer drückten und erhöhten per Kopfball nach einer Ecke nicht unverdient auf 2:0 (51.). Christian Rahn reagierte wenig später und brachte vier neue Spieler in die Partie. Danach wurden die Rostocker etwas besser, ohne jedoch zu überzeugen. Erneut vergab Tim Krohn die beste Tormöglichkeit (75.). Auf der anderen Seite sorgte Jena nach einem Konter mit dem dritten Treffer für die Entscheidung.

Weiter geht es für Hansa Rostock gegen den 1. FC Union Berlin

„Die ersten Spiele waren von der Leistung her deutlich stabiler. Da hätten wir nicht zwingend verlieren müssen. In der vergangenen Woche haben wir im DFB-Pokal ein Riesenspiel gemacht gegen Hertha. Diesmal war es wirklich enttäuschend“, sagte Christian Rahn. Die nächste Chance, um Punkte einzufahren, bekommt sein Team am 16. September auswärts gegen den 1. FC Union Berlin. Bis dahin dürfte der Ex-Profi seine Truppe ordentlich fordern.

FC Hansa U19: Maurer – Szybora (57. Thomas), G. Pelzer (82. Stoldt), Wagner, Bera – Wagner, Mohammadi (57. Zamzow), Venohr (57. Kelm) – Wrebiakowski, Krohn, Hauer (57. Labenz)Tore: 0:1 Hasani (36.), 0:2 Maqaj (51.), 0:3 Shoshaj (85.) Schiedsrichter: Ole Andreas Schulz Zuschauer: 100

