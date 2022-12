﻿Hansa Rostock: Aktionsspieltag bringt hohe Spendensumme

Während des Heimspiels des FC Hansa Rostock gegen den SV Sandhausen (0:1) liefen mehrere Spendenaktionen. Ein fünfstelliger Betrag ist zusammengekommen. Die Summe kommt mehreren Tafeln in MV zugute.

Rostock. Beim Aktionsspieltag des FC Hansa Rostock gegen den SV Sandhausen sind rund 30.000 Euro zusammengekommen. Die Summe wurde an die Tafeln in Rostock, Güstrow, Grevesmühlen und Anklam gespendet. Kurz vor dem Weihnachtsfest übergaben Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien und Robin Raddatz (Vertreter der FCH-Fanszene) den Scheck an Christian Berndt, Leiter der Rostocker Tafel.