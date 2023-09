﻿Hansa Rostock: Herausforderer Alexander Rossipal erkämpft sich Platz als Stammspieler

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock beklagt weiter Verletzungsprobleme in seiner Defensive. Neben dem langzeitverletzten Innenverteidiger Oliver Hüsing (Sehnenriss im Oberschenkel) fehlten im Testspiel am Donnerstag gegen Pogon Stettin (1:1) auch Jasper van der Werff (Reizung der Patellasehne) und Jonas David (Muskelverhärtung im Oberschenkel). „Das ist schon sehr ärgerlich, denn ich hätte gerne einmal Jasper und Jonas zusammenspielen lassen. Jetzt haben wir nominell vier etatmäßige Innenverteidiger und alle drei Rechtsfüße sind weg“, haderte Hansa-Trainer Alois Schwartz. Der Vergleich gegen den polnischen Erstligisten wäre für die Neuzugänge eine gute Gelegenheit gewesen, sich besser kennenzulernen, so der 56-Jährige.

Umso mehr freut Alois Schwartz, wie sich Alexander Rossipal bei Hansa einen Stammplatz erkämpfte. Der 27-Jährige kam im Juli vom Drittligisten Waldhof Mannheim und wurde direkt zum Dauerbrenner. Er hat noch keine Pflichtspielminute verpasst. „Alex ist sehr stabil – egal, ob er links spielt oder innen. Es war für ihn ein großer Schritt, auch wenn er in Sandhausen schon in der zweiten Liga gespielt hat. Dort hat er es nicht so gepackt. Dass er jetzt gleich so wenige Schwankungen in seinen Leistungen hat, kommt schon überraschend“, sagte der Trainer. Er wolle allerdings nicht zu viel loben, denn es seien erst fünf Spiele absolviert, so Schwartz. „Ich bin einfach froh, denn der Junge ist sehr wissbegierig, willig und noch nicht am Ende seiner Entwicklung.“

Alexander Rossipal wurde als Schienenspieler verpflichtet

„Ich bin nach Rostock gekommen und war der Herausforderer. Aber wenn du an dich glaubst, ist viel möglich. Im Fußball geht es schnell in beide Richtungen. Ich genieße die Situation, weiß aber, dass ich mich nie ausruhen darf. Ich gebe weiter Gas, um meinen Platz im Team zu behalten“, sagt Alexander Rossipal. Bei Hansa war er zunächst als linker Schienenspieler und Konkurrent für Kevin Schumacher vorgesehen. „Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass sich die Mannschaft mit der Fünferkette wohler fühlt und deshalb umgestellt“, sagt Trainer Alois Schwartz.

Für Alexander Rossipal kein Problem. In Mannheim habe er zuletzt zwar häufiger den offensiveren Part gespielt, neu sei die Halbposition in der Fünferkette für ihn allerdings nicht. „Ich finde die Position sehr gut, fühle mich mit den Abläufen dort sicher.“ Der Start in Rostock sei für ihn optimal verlaufen. Er fühle sich sehr wohl und spüre das Vertrauen des Trainerteams. „An der Seite von Rossi (Abwehrchef Damian Roßbach/d. Red.), der es sehr gut macht und die Mitspieler führt, kannst du deine Leistungen bringen. Das versuche ich von Woche zu Woche. Mit der Zeit möchte ich reinwachsen und auch Führung übernehmen, ganz klar“, betonte der 27-Jährige.

Hansa-Spieler bekommen drei Tage frei

Doch ab Sonnabend kann Alexander Rossipal zunächst drei freie Tage genießen, ehe die Vorbereitung auf das Heimspiel am 16. September um 13 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf beginnt. Es werde auch gegen die spielstarken Rheinländer darauf ankommen, gut zu verteidigen. „Wenn wir hinten konzentriert und konsequent als Team arbeiten, bekommen wir immer zwei, drei gute Möglichkeiten. Da müssen wir eiskalt sein, dann gehen wir hoffentlich als Sieger vom Platz“, sagte die Rostocker Abwehrkonstante mit Blick voraus. Trainer Alois Schwartz dürften die Worte und Einstellung freuen.

