﻿Nach Glöckner-Entlassung: Dieser Mann soll neuer Trainer bei Hansa Rostock werden

Warnstreiks: 800 Beschäftigte auf Kundgebung

Mit Warnstreiks hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag in MV für Einschränkungen unter anderem in der Verwaltung gesorgt. In Rostock versammelten sich laut Gewerkschaft rund 800 Menschen zu einer Kundgebung. In der Hansestadt blieb etwa die Zulassungsstelle geschlossen.