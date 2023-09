﻿Hansa empfängt Düsseldorf: Wie die Fortuna den Weg von Alois Schwartz nach Rostock freimachte

Nach einem 2:5-Debakel gegen Fortuna Düsseldorf im März wurde der Vorgänger von Alois Schwartz bei Hansa Rostock gefeuert. Die Niederlage war auch der Anfang vom Ende von Sportchef Martin Pieckenhagen beim Koggenklub. Am Sonnabend treffen beide Vereine im Ostseestadion wieder aufeinander. Dieses Mal unter ganz anderen Vorzeichen.

Rostock. Beim letzten Auftritt im Ostseestadion hinterließ Fortuna Düsseldorf bei Hansa Rostock einen Totalschaden. Die 2:5-Niederlage im März setzte eine Lawine in Gang, die die sportliche Führung mit sich riss und für den Verein beinahe in der 3. Liga geendet hätte. Das Debakel leitete aber auch die Wende zum Positiven ein: Düsseldorf machte ungewollt den Weg für Trainer Alois Schwartz frei, der Hansa wenige Tage später übernahm und schließlich in einem bemerkenswerten Endspurt vor dem Abstieg rettete. Am Sonnabend (13 Uhr) kommen die Rheinländer wieder nach Rostock, dieses Mal zum Verfolgerduell.